【長城汽車】首季業績遜預期大行變審慎 長城汽車股價急插逾一成

長城汽車 （02333） 昨日（21日）收市後公布今年首季業績，收入按年升1.5倍至311.2億元人民幣，虧轉盈16.4億元人民幣。

大和發表報告指，公司受到晶片短缺及原材料成本上升影響，即使產品期內售價按年升11%，但毛利率按季跌2.9個百分點。大和指晶片不足的影響令人憂慮，不過仍維持「買入」評級。

花旗則把公司評級及目標價均下調，評級由「買入」降至「中性」，目標價由35.4元降至24.9元。花旗指，公司首季盈利熟市場預期近20%，主要是由於原材料價格上升，並下調公司2021年至2023年EBIT毛利率至5.6%、5.7%及5.9%。

長城汽車今日上午跌12.3%至21.45元。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機