  • 29°C
香港時間 : 2021422日 (四) 13:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【投行增聘】摩根大通擬增聘190個銀行家　減輕員工工作負擔

新經濟追蹤 12:02 2021/04/22

分享：

摩根大通計劃增聘190名銀行家和支援人員

摩根大通（JP Morgan）計劃委聘多達190個銀行家。據外電報道指，摩通考慮到疫情期間，初級銀行家（junior banker）的沉重工作負擔，因而計劃增聘人手以減輕員工負擔。目前，摩通在全球僱用65名分析師和22名助理。

報道續指，公司計劃再僱用100名銀行家和支援人員（supporting staff）。是次決定是由摩根大通投資銀行全球聯席主管Jim casey及Vis Raghavan內部宣布。

報道指，高盛（Goldman sachs）上個月爆出初級銀行家的超時工作一事，華爾街銀行都對事件十分關注，反映出初級銀行家繁重的工作量，促使不少投行減低其工作輕負擔。

瑞信集團（Credit Suisse Group AG）和富國銀行（Wells Fargo＆Co.）向員工提供一次性獎金的公司，而傑富瑞金融集團（Jefferies Financial Group Inc.）表示將向初級銀行家送出Peloton（美： PTON ）及和Apple Inc（美：APPL）的產品。

報道引述一名知情人士指，摩根大通不會仿傚其他投行，向員工發放特別獎金，反而會循僱用更多員工、採取包括鼓勵員工在晚上7時前離開辦公室、落實每年至少休假3星期，並每季為初級銀行家進行季度評核等措施。

相關文章：

【投行悲歌】高盛調查﹕新入職員工平均每星期工作98小時 　IPO熱潮增加工作量？

【投行悲歌】高盛新入職員工每周工作100小時　CEO打破沉默稱會嚴肅對待

記者：謝卓榮

美股 摩根大通（JPMorgan Chase，美：JPM） 金融機構 投資銀行 金融 銀行 疫情
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】騰訊ADR高港1.7%阿里美股靠穩　夜期反彈163點　北水吸資42億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR高港1.7%阿里美股靠穩　夜期反彈163點　北水吸資42億（不斷更新）
【滙豐HSBC】滙豐多名倫敦高層改駐香港傳惹內部不滿　消息：揣測無事實根據
【滙豐HSBC】滙豐多名倫敦高層改駐香港傳惹內部不滿　消息：揣測無事實根據
【馬雲行蹤】馬雲脹爆現身酒吧與友人談笑風生 未受市監局重罰阿里巴巴影響
【馬雲行蹤】馬雲脹爆現身酒吧與友人談笑風生 未受市監局重罰阿里巴巴影響
【小米股價】小米手環6今日香港登場　零售價299元　黑色版本先上市
【小米股價】小米手環6今日香港登場　零售價299元　黑色版本先上市
【美股期貨】道指期貨回軟跌35點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨回軟跌35點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【航空告急】國泰跌逾2%穿7元　傳6月再裁員、推帶薪假計劃（第二版附短片）
【航空告急】國泰跌逾2%穿7元　傳6月再裁員、推帶薪假計劃（第二版附短片）