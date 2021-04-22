【投行增聘】摩根大通擬增聘190個銀行家　減輕員工工作負擔

▲ 摩根大通計劃增聘190名銀行家和支援人員

摩根大通（JP Morgan）計劃委聘多達190個銀行家。據外電報道指，摩通考慮到疫情期間，初級銀行家（junior banker）的沉重工作負擔，因而計劃增聘人手以減輕員工負擔。目前，摩通在全球僱用65名分析師和22名助理。

報道續指，公司計劃再僱用100名銀行家和支援人員（supporting staff）。是次決定是由摩根大通投資銀行全球聯席主管Jim casey及Vis Raghavan內部宣布。

報道指，高盛（Goldman sachs）上個月爆出初級銀行家的超時工作一事，華爾街銀行都對事件十分關注，反映出初級銀行家繁重的工作量，促使不少投行減低其工作輕負擔。

瑞信集團（Credit Suisse Group AG）和富國銀行（Wells Fargo＆Co.）向員工提供一次性獎金的公司，而傑富瑞金融集團（Jefferies Financial Group Inc.）表示將向初級銀行家送出Peloton（美： PTON ）及和Apple Inc（美：APPL）的產品。

報道引述一名知情人士指，摩根大通不會仿傚其他投行，向員工發放特別獎金，反而會循僱用更多員工、採取包括鼓勵員工在晚上7時前離開辦公室、落實每年至少休假3星期，並每季為初級銀行家進行季度評核等措施。

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記者：謝卓榮