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【大行報告】券商憂芯片短缺及原材料漲價損長城汽車前景　花旗削目標價三成（附大行目標價）

股市 11:51 2021/04/22

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【大行報告】券商憂芯片短缺及原材料漲價損長城汽車前景　花旗削目標價三成

長城汽車 （02333） 首季扭虧，但券商紛唱淡，花旗更將長城汽車目標價大劈三成。長城汽車股價曾跌15%，低見20.9元，現報約21.45元，跌12.3%。花旗預期，長城汽車第二季毛利能見度轉弱，新能源車售價及毛利率偏低，及原材料成本上升影響。花旗調低長汽2021至2023年核心EBIT毛利率預測至5.6%至5.9%不等，並降長城汽車評級至「中性」，目標價亦降三成至24.9元。

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長城汽車首季扭虧詳情【下一頁】

大和認為，長城汽車首季業績反映芯片短缺問題及原材料價格上升，對毛利率影響較預期大，而產能下降及低價新能源車佔比增加也是原因之一，因此對長城汽車全年銷售看法審慎，但仍相信全年銷量可升兩成至133萬輛，較公司指引升9%。

中金預期長城汽車盈利仍穩中有升

中金指，長城汽車首季銷量創近年新高，但多因素拖累長城汽車毛利率及盈利下降，主要與汽車均價下跌有關，但相信終端需求仍旺盛，坦克300等高價高毛利汽車的訂單充足，加上長城汽車計劃推出更多高價新能源車，預期公司盈利仍穩中有升。

上海車展情況，詳見【下一頁】

中金指，毛利率按季跌3.1個百分點至15.1%，主要有3大原因：（1）原材料加價，令每輛汽車的成本上漲1000至2000元人民幣，對毛利率影響約1至2個百分點；（2）車型結構變化，首季歐拉銷量佔比升至9.1%，新能源車型增加壓低整體毛利率；（3）產量下降、批發少於零售，帶動每輛汽車的分攤成本及回本期增加。

相關文章：【異動股】恒大汽車跌13%　據報許家印間接出資接配股貨　消息：並不屬實

 

編輯：陳韻妍

港股 大行報告 長城汽車（02333） 汽車 晶片 目標價 銷售 批發 汽車股
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