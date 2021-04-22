  • 29°C
香港時間 : 2021422日 (四) 12:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】券商憂芯片短缺及原材料漲價損長城汽車前景　花旗削目標價三成

股市 11:51 2021/04/22

分享：

【大行報告】券商憂芯片短缺及原材料漲價損長城汽車前景　花旗削目標價三成

長城汽車 （02333） 首季扭虧，但券商紛唱淡，花旗更將長城汽車目標價大劈三成。長城汽車股價曾跌15%，低見20.9元，現報約21.45元，跌12.3%。花旗預期，長城汽車第二季毛利能見度轉弱，新能源車售價及毛利率偏低，及原材料成本上升影響。花旗調低長汽2021至2023年核心EBIT毛利率預測至5.6%至5.9%不等，並降長城汽車評級至「中性」，目標價亦降三成至24.9元。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

長城汽車首季扭虧詳情【下一頁】

大和認為，長城汽車首季業績反映芯片短缺問題及原材料價格上升，對毛利率影響較預期大，而產能下降及低價新能源車佔比增加也是原因之一，因此對長城汽車全年銷售看法審慎，但仍相信全年銷量可升兩成至133萬輛，較公司指引升9%。

中金預期長城汽車盈利仍穩中有升

中金指，長城汽車首季銷量創近年新高，但多因素拖累長城汽車毛利率及盈利下降，主要與汽車均價下跌有關，但相信終端需求仍旺盛，坦克300等高價高毛利汽車的訂單充足，加上長城汽車計劃推出更多高價新能源車，預期公司盈利仍穩中有升。

上海車展情況，詳見【下一頁】

中金指，毛利率按季跌3.1個百分點至15.1%，主要有3大原因：（1）原材料加價，令每輛汽車的成本上漲1000至2000元人民幣，對毛利率影響約1至2個百分點；（2）車型結構變化，首季歐拉銷量佔比升至9.1%，新能源車型增加壓低整體毛利率；（3）產量下降、批發少於零售，帶動每輛汽車的分攤成本及回本期增加。

相關文章：【異動股】恒大汽車跌13%　據報許家印間接出資接配股貨　消息：並不屬實

 

編輯：陳韻妍

港股 大行報告 長城汽車（02333） 汽車 晶片 目標價 銷售 批發 汽車股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】騰訊ADR高港1.7%阿里美股靠穩　夜期反彈163點　北水吸資42億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR高港1.7%阿里美股靠穩　夜期反彈163點　北水吸資42億（不斷更新）
【滙豐HSBC】滙豐多名倫敦高層改駐香港傳惹內部不滿　消息：揣測無事實根據
【滙豐HSBC】滙豐多名倫敦高層改駐香港傳惹內部不滿　消息：揣測無事實根據
【馬雲行蹤】馬雲脹爆現身酒吧與友人談笑風生 未受市監局重罰阿里巴巴影響
【馬雲行蹤】馬雲脹爆現身酒吧與友人談笑風生 未受市監局重罰阿里巴巴影響
【小米股價】小米手環6今日香港登場　零售價299元　黑色版本先上市
【小米股價】小米手環6今日香港登場　零售價299元　黑色版本先上市
【美股期貨】道指期貨回軟跌35點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨回軟跌35點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【航空告急】國泰跌逾2%穿7元　傳6月再裁員、推帶薪假計劃（第二版附短片）
【航空告急】國泰跌逾2%穿7元　傳6月再裁員、推帶薪假計劃（第二版附短片）