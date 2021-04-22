【iPad Pro價格比拼】全球2021 iPad Pro邊度最平？美國、香港等於巴西半價有找

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蘋果（Apple）2021春季發布會推出第五代iPad Pro，有科技產品價格比拼網站日前更列出全球的2021 iPad Pro售價比較名單，結果顯示美國及香港的2021款iPad Pro售價最便宜，瑞典及巴西則最貴。而巴西的iPad售價甚至比美國及本港高達兩倍。
據網站Nukeni比拼2021 iPad Pro售價：
11吋iPad Pro（128GB/Wi-Fi機款）
巴西的入門版11吋iPad Pro售價足足比本港的高達8,650港元
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12.9吋iPad Pro （128GB/Wi-Fi機款）
至於巴西的12.9吋iPad Pro基本型號售價，更可以在香港購買到2部iPad Pro之餘，還剩下超過3千元！
最高配置的12.9英寸iPad Pro （2TB/Wi-Fi+流動網絡機款）
再比較最高配置的規格發現，巴西的2021款iPad Pro售價依然比美國及香港高逾2倍，差距更不斷擴大。
此外，該網站的比拼名單中，還可見歐洲國家如瑞典、愛爾蘭、芬蘭、葡萄牙等地的iPad Pro售價也比亞洲國家如日本、台灣、新加坡、南韓等的高出約800至6千港元。若想了解完整的40個國家地區2021款iPad Pro售價比拼名單【可按此】。
責任編輯：張寶燕