  • 29°C
香港時間 : 2021422日 (四) 12:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿斯利康疫苗】英國女子打完險截肢 仍呼籲接種

環球社會熱點 12:03 2021/04/22

分享：

歐盟早前把血栓列為阿斯利康疫苗的副作用後，多國宣布停打，但英國選擇繼續接種。至今英國有逾半成年人已接種新冠疫苗，接種進度理想。但英國一名母親接種阿斯利康疫苗後出現罕見副作用，腿部布滿嚴重皮疹及水泡，甚至一度可能需要截肢。當地醫院為她進行過敏測試後，最終確認她對阿斯利康疫苗呈過敏反應。

美國男子打完強生疫苗中風 半邊身癱瘓講唔到嘢 【下一頁】

居住格拉斯哥（Glasgow）的34歲比克曼（Sarah Beuckmann）指，她3月接種阿斯利康疫苗後，已出現普遍副作用反應，如類似流感的輕微症狀﹑疲憊及疼痛，但同時她的雙腿亦開始刺痛。大約7天後，比克曼開始發現腳踝附近出現皮疹，皮疹其後蔓延到腿上、手臂及臉部等，甚至變成水泡，她立即前往當地醫院接受治療。當時比克曼心跳平均每分鐘達160下，心跳較正常人每分鐘約60至100下為快，腿部情況更加嚴重，更一度以為自己可能需要截肢。

當地醫生為比克曼進行多次過敏測試後，確認比克曼為接種新冠疫苗後出現嚴重不良反應，醫生以嗎啡為她止痛、並運用類固醇治療。比克曼留院16日後情況好轉，現時需用輪椅代步等待傷口癒合，並終在上周五（16日）出院。

美國女子染疫後康復 打完強生疫苗仍確診 【下一頁】

礙於她對新冠疫苗出現過敏反應，醫生禁止比克曼接種第2劑疫苗，但比克曼仍呼籲民眾應接種新冠疫苗，因對大部分市民來說，接種疫苗是有效安全。英國至今有3,310萬人已接種首劑新冠疫苗，其中有1,070萬人已完成接種兩劑疫苗。藥廠發言人指民眾安全是首要考量，但目前不評論個別事件。

責任編輯：郭麗明

相關文章

【新冠疫苗】西班牙或延遲接種次劑 望更多人打首針
2021/04/20
【新冠疫苗】西班牙或延遲接種次劑 望更多人打首針
世衛反對跨國旅行用疫苗護照 稱加劇不平等
2021/04/20
世衛反對跨國旅行用疫苗護照 稱加劇不平等
【強生疫苗】歐洲藥物局警告 可能導致血栓（第二版）
2021/04/21
【強生疫苗】歐洲藥物局警告 可能導致血栓（第二版）
【新冠疫苗】以色列半年內打第2輪 小朋友都有份
2021/04/21
【新冠疫苗】以色列半年內打第2輪 小朋友都有份
【新冠疫苗】耶魯大學等名校 要學生接種先返學
2021/04/21
【新冠疫苗】耶魯大學等名校 要學生接種先返學
疫情 傳染病 治療 AstraZeneca（美：AZN） 疫苗 過敏 副作用 醫生 癱瘓 英國

上一篇文章

普京警告西方國家 如踩過紅線就強硬反擊

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月22日 時間12:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

傳威廉查理斯唔再信哈里 無安排單獨對話
傳威廉查理斯唔再信哈里 無安排單獨對話
英女王喪夫後首次過生日 安德魯王子送狗仔安慰
英女王喪夫後首次過生日 安德魯王子送狗仔安慰
英女王痛失菲臘親王 22王室職員陪伴度過難關
英女王痛失菲臘親王 22王室職員陪伴度過難關
【歐洲超級聯賽】米蘭雙雄、馬體會 跟隨英超Big 6退出 （第三版）
【歐洲超級聯賽】米蘭雙雄、馬體會 跟隨英超Big 6退出 （第三版）
【菲臘親王喪禮】哈里威廉傾乜？唇語揭有望和解
【菲臘親王喪禮】哈里威廉傾乜？唇語揭有望和解
新型冠狀肺炎全球疫情（04月22日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月22日 時間12:00）