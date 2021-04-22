【阿斯利康疫苗】英國女子打完險截肢 仍呼籲接種

歐盟早前把血栓列為阿斯利康疫苗的副作用後，多國宣布停打，但英國選擇繼續接種。至今英國有逾半成年人已接種新冠疫苗，接種進度理想。但英國一名母親接種阿斯利康疫苗後出現罕見副作用，腿部布滿嚴重皮疹及水泡，甚至一度可能需要截肢。當地醫院為她進行過敏測試後，最終確認她對阿斯利康疫苗呈過敏反應。

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居住格拉斯哥（Glasgow）的34歲比克曼（Sarah Beuckmann）指，她3月接種阿斯利康疫苗後，已出現普遍副作用反應，如類似流感的輕微症狀﹑疲憊及疼痛，但同時她的雙腿亦開始刺痛。大約7天後，比克曼開始發現腳踝附近出現皮疹，皮疹其後蔓延到腿上、手臂及臉部等，甚至變成水泡，她立即前往當地醫院接受治療。當時比克曼心跳平均每分鐘達160下，心跳較正常人每分鐘約60至100下為快，腿部情況更加嚴重，更一度以為自己可能需要截肢。

當地醫生為比克曼進行多次過敏測試後，確認比克曼為接種新冠疫苗後出現嚴重不良反應，醫生以嗎啡為她止痛、並運用類固醇治療。比克曼留院16日後情況好轉，現時需用輪椅代步等待傷口癒合，並終在上周五（16日）出院。

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礙於她對新冠疫苗出現過敏反應，醫生禁止比克曼接種第2劑疫苗，但比克曼仍呼籲民眾應接種新冠疫苗，因對大部分市民來說，接種疫苗是有效安全。英國至今有3,310萬人已接種首劑新冠疫苗，其中有1,070萬人已完成接種兩劑疫苗。藥廠發言人指民眾安全是首要考量，但目前不評論個別事件。

責任編輯：郭麗明