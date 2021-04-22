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今日推介國壽 | 四環醫藥、路勁、信達生物、玖龍紙業、京東最新部署（立即觀看）

股市 12:58 2021/04/22

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恒生指數中午收報28754點，升132點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中國人壽 （02628） ，另亦會分析四環醫藥 （00460） 、路勁 （01098） 、信達生物 （01801） 、玖龍紙業 （02689） 及京東集團 - SW （09618） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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欄名 : 石Sir午市閒談

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石鏡泉 股票 京東集團—SW（09618） 信達生物（01801） 路勁（01098） 玖龍紙業（02689） 四環醫藥（00460） 中國人壽（02628）

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