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普京警告西方國家 如踩過紅線就強硬反擊

環球政治 11:10 2021/04/22

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俄羅斯在接壤烏克蘭邊境及黑海地區增強部署，英美兩國先後據報或派遣軍艦巡視。再加上俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼在獄中的健康情況引起關注，俄羅斯與西方國家關係更趨緊張。俄羅斯總統普京周三（21日）警告西方國家不要超越紅線，否則將面臨俄羅斯的強硬反擊。

美戰略司令部：中俄核武現代化速度勝美國 【下一頁】

普京（Vladimir Putin）周三於俄羅斯國會發表國情咨文，期間談及俄羅斯的外交態度。普京表示俄羅斯希望建立良好關係，並不希望與部分國家完全切斷關係（burn bridges）。但普京指如有人將俄羅斯的善意誤解為冷漠或軟弱，並有意破壞關係，俄羅斯不會如他們所想，而會作出迅速嚴厲的反應。

普京稱俄羅斯將決定外交紅線位置，形容挑戰俄羅斯紅線的人就有如一班以老虎為首的鬣狗。普京更批評「某些國家」養成非常不道德的習慣，以各種原因甚至不講原因的情況下，都會攻擊俄羅斯。

普京明言有任何發動挑釁威脅俄羅斯核心安全利益的組織者，都將後悔自己的所作所為。

烏克蘭指壓境俄軍快達12萬 俄擬封鎖黑海半年（第二版） 【下一頁】

另外，俄羅斯塔斯社（TASS）報道指，俄羅斯國防部發出指引，在4月24日至10月31日期間，禁止外國軍艦或官方船隻在黑海部分俄羅斯水域航行，當中未有表明下達新指引的具體原因。外媒估計，俄羅斯此舉有意影響位於亞速海的烏克蘭港口運作，加強控制刻赤海峽（Kerch Strait），打擊烏克蘭經濟。

責任編輯：鄭錦玲

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