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巴基斯坦酒店遇襲最少4死 中國大使或是目標

環球社會熱點 11:23 2021/04/22

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近年中國與巴基斯坦關係密切，雙方加緊一帶一路上的合作。巴基斯坦一間高級酒店周三發生汽車炸彈襲擊，釀成最少4人死亡。而中國駐巴基斯坦大使農融亦在酒店下榻，幸好當時人不在酒店避過一劫。恐怖組織塔利班事後承認責任，但目前未知中國大使是否襲擊目標。

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巴基斯坦俾路支省南部城市奎達（Quetta）周三（21日）發生炸彈襲擊，高級酒店Serena酒店的停車場內多輛汽車爆炸，據報現場傳出巨大聲響。警方初步調查後指，停車場內一輛汽車被安放一枚土製炸彈，引爆後波及附近車輛，從而產生巨大爆炸。

內政部長艾哈邁德（Sheikh Rashid Ahmed）表示，事件造成最少4人死亡，並形容是一次恐怖襲擊。巴基斯坦伊斯蘭原教旨武裝組織塔利班事後承認責任，表明是自殺式炸彈襲擊。

事發現場

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據悉中國駐巴基斯坦大使農融率領的4人代表團亦入住酒店，幸好農融當時外出開會，因而免被波及，目前未知農融及其代表團是否襲擊目標。農融當日稍早與俾路支省省長卡邁勒汗（Jam Kamal Khan）會面，並在周四（22日）完成訪問。

據分析指出，中國近年在巴基斯坦大量投資，被視為是一帶一路計劃重要一環。但巴基斯坦民眾投訴中國資金擁入並未為當地人民帶來太大益處，更多新創造職位落入外國人手中，因而對中國產生不滿。

責任編輯：吳漢培

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