【滙豐HSBC】滙豐下周放榜市料稅前溢利升逾3%　高盛：資本市場蓬勃利收入

▲ 滙豐下周二（27日）公布首季業績，績前股價偏軟。（資料圖片）

HSBC滙豐 （00005） 下周二（27日）公布首季業績，績前傳出滙豐敲定將4名高層由倫敦調駐香港，相信滙豐重返亞洲的策略細節繼續會是焦點之一。券商高盛預測，滙豐第一季度業績可能有正面驚喜，尤其是季內資本市場蓬勃，相信同時帶動批發銀行及零售財富管理收入。高盛維持對滙豐的「買入」評級及目標價57元。

滙豐最新報44.9元，逆市跌0.66%，成交1.53億元。

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券商：滙豐季度列帳稅前溢利料按年升3.7%

按滙豐內部綜合的券商預測，目前市場對滙豐第一季列帳基準收入的預測中位數為126.17億美元，按年跌7.8%；減值撥備在去年的高基數下，將按年減少64%至10.84億美元；季度列帳稅前溢利33.47億美元，按年多賺3.65%。

高盛預測則相信保守，雖然預測滙豐首季減值撥備跌幅可以高於市場預測中位數，但因預期營運開支按年升22%，預測季內列帳稅前溢利或按年跌18%至26.49億美元。

高盛指，考慮到近日先後公布業績的美資銀行，與資本市場相關的批發銀行業務收入都有所上升，或因而帶動滙豐的滙豐環球銀行及資本市場（GBM）收入。而且，資本市場活躍應該同時反映在財富管理業務收入。

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除此以外，高盛預計市場將關注滙豐淨息差走勢，特別是在去年末季已留意到利率開始在低水喘定，考慮到年初的季節性因素，相信應該有利滙豐第一季度的淨利息收入。

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