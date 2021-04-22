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【券商點睇】新政策利好儲能行業 有邊隻股具儲能概念？

股樓投資 11:03 2021/04/22

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近日，國家發改委、國家能源局下發《關於加快推動新型儲能發展的指導意見（徵求意見稿）》，著力推進新型電儲能技術（鋰離子電池、壓縮空氣、液流電池、飛輪儲能、鈉離子電池、氫儲能等）加速發展。

【長城汽車】首季業績遜預期大行變審慎 長城汽車股價急插逾一成，請按【見下頁

文件預計至2025年，新型儲能實現向規模化發展的轉變，裝機規模達30GW以上。中信證券預計截至「十四五」末國內新型儲能累計裝機有望達到43GW，複合年增長率達68%。

【異動股】易手至航天科技兼改名 恒達科技復牌曾升近4倍，請按【見下頁

該行又指，儲能行業迎政策利好，有望解決儲能主體市場地位和配套政策缺失痛點，開啟市場化新階段，儲能設備供應商和綜合能源服務商率先受益。

電池製造商看好宅寧德時代（深：300750）、比亞迪（01211）。中長期氫儲能應用有望加速，綠氫成本將下降，利好燃料電池等氫能利用設備，推薦東方電氣（01072）。

【延伸閱讀】第2季部署：國信證券香港預期 港股本季存在5大投資主題 續看好3大板塊共27隻港股，請按【見下頁

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記者：林衛

A股 港股 概念 比亞迪股份（01211） 中華人民共和國國家發展和改革委員會 寧德時代（深：300750） 東方電氣（01072）

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