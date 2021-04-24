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【新股IPO】兆科眼科6622擬以上限16.8元定價　集資約21億元

股樓投資 07:03 2021/04/24

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李氏大藥廠（00950）分拆上市的眼科製藥公司兆科眼科（新上市編號：06622）擬以招股上限16.8元定價，集資20.8億元；將於下周四（29日）掛牌。

譚仔有幾紅？連ERROR 193都話要做代言 可惜檔期問題未能合作　網民：搵花姐頂上！，見【下一頁】

兆科眼科是次集資所得約46%用作為其他在研候選藥物的持續研發活動及商業化提供資金、32%用於核心產品的臨床開發及商業化、7%用於南沙的生產設施進行生產線擴張、5%用於業務開發活動及在研藥物的擴展提供資金，其餘為營運資金及一般用途。

另一方面，兆科眼科今次上市引入了CaaS Capital、新加坡政府投資公司（GIC Private Limited）、奧博資本、Golden Valley、Jennison、Mass Ave、VMS Investment、Matthews International Capital Management， LLC為公司的基石投資者，合共認購總值5500萬美元的股份。

延伸閱讀：高盛更新7隻中資保險股評級及目標價　列一股入「確信買入」名單

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記者：張以正

李氏大藥廠（00950） 兆科眼科（06622） IPO 港股

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