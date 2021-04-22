【本地遊】姚思榮：最快下月8日恢復本地遊　旅遊從業員不能接種疫苗需向公司備案（第二版附短片）

▲ 【本地遊】姚思榮：最快下月8日恢復本地遊 旅遊從業員不能接種疫苗需向公司備案

本港疫情受控下，市場憧憬可恢復本地遊。旅遊界立法會議員姚思榮表示，上周再與政府官員討論復辦本地遊的具體要求，若一切順利，最快下月8日可以出團。本地旅遊股變動不大，縱橫遊 （08069） 跌1%，至於擁有多個旅遊平台的攜程 （09961） 則升4.3%。

旅遊氣泡細節傳即將公布，詳見【下一頁】

姚思榮在電台節目表示，上周約見食物及衞生局局長陳肇始等官員，雙方對復辦本地遊的兩項條有基本共識，包括團友不需接種疫苗，但要下載及使用安心出行程式，導遊等前線員工則需接種疫苗，倘員工因為身體問題而不能接種疫苗，需要向公司備案。

他估計，下周二舉行的行政會議有機會就放寬本地遊及限聚令安排作出決定，但由於需時通知業界及作出安排，最快於5月8日至9日復辦本地遊。

外電指香港和新加坡的「旅遊氣泡」計劃很快啟動，姚思榮稱，星港旅遊氣泡目前仍未有具體時間表，但估計下月重新啟動的機會較大，若疫情穩定，應該很快公布。

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編輯：陳韻妍