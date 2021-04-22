▲ 【螞蟻集團】螞蟻收購巴西Dotz 5%股權 雙方在巴西探索數字金融服務的新機會

螞蟻集團將收購巴西忠誠度積分平台Dotz的5%股權。據路透引述一份證券文件，螞蟻集團敲定一項交易，收購Dotz的5%股權。Dotz和螞蟻還簽署一項商業合作協議，比如雙方在巴西探索數字金融服務的新機會。Dotz表示，這筆交易將取決於IPO的完成情況。報道指，Dotz已啟動約8.15億（雷亞爾，巴西法定貨幣）（約11.7億港元）的上市程序，計劃5月13日開始在聖保羅股票交易所交易。

Dotz每股定價區間介於16.2至21.4雷亞爾之間。若IPO價格在區間的頂部，Dotz的估值高達30億雷亞爾（約43億港元）。Dotz成立於近20年前，有2000萬活躍用戶。Dotz業績除了擁有忠誠度平台，還是市場營銷及金融初創公司。

據交易條款，螞蟻集團將任命一名高層進入Dotz董事會，並任命為戰略委員會的聯席負責人。在Dotz完成上市後的24個月內，螞蟻集團還擁有額外購買該公司10%股權的選擇權。

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記者：謝卓榮