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【異動股】易手至航天科技兼改名 恒達科技復牌曾升近4倍

股樓投資 10:32 2021/04/22

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恒達科技 （01725） 早前停牌並公布由主席、行政總裁馬富軍、執董陳筱媛、控股股東程莉紅及執董程彬持有的Rich Blessig Group Limited，將向香港航天科技集團出售恒達科技1.91億股，相當於已發行股本的63.75%。

 

出售作價近2.87億元，每股作價較前收市價3.7元折讓59.5%，同時香港航天科技集團提出以每股2元向公眾股東收購恒達科技的股份。

恒達科技今日上午復牌即升175%至9.5元，最高曾見17.5，升幅達到373%，為今日港股升幅榜之首。


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撰文 : 謝克迪, CFA

收購 復牌 航天科技 異動股 港股 停牌

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