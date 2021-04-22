【異動股】易手至航天科技兼改名 恒達科技復牌曾升近4倍

恒達科技 （01725） 早前停牌並公布由主席、行政總裁馬富軍、執董陳筱媛、控股股東程莉紅及執董程彬持有的Rich Blessig Group Limited，將向香港航天科技集團出售恒達科技1.91億股，相當於已發行股本的63.75%。

出售作價近2.87億元，每股作價較前收市價3.7元折讓59.5%，同時香港航天科技集團提出以每股2元向公眾股東收購恒達科技的股份。



恒達科技今日上午復牌即升175%至9.5元，最高曾見17.5，升幅達到373%，為今日港股升幅榜之首。



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