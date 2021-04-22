【新股IPO】兆科眼科6622傳以16.8元招股價上限定價　籌近21億元

▲ 【新股IPO】兆科眼科6622傳以16.8元招股價上限定價

李氏大藥廠 （00950） 分拆的眼科製藥公司兆科眼科 （新上市編號：06622） 據報以每股16.8元定價，即以招股價上限定價，籌集資金20.8億元。

兆科眼科6622今截止招股 孖展錄54億、超購25倍【下一頁】

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兆科眼科是次引入CaaS Capital、新加坡政府投資公司（GIC Private Limited）、奧博資本、Golden Valley、Jennison、Mass Ave、VMS Investment、Matthews International Capital Management， LLC為公司的基石投資者，合共認購總值5500萬美元的股份。

是次集資所得約46%用作為其他在研候選藥物的持續研發活動及商業化提供資金、32%用於核心產品的臨床開發及商業化、7%用於南沙的生產設施進行生產線擴張、5%用於業務開發活動及在研藥物的擴展提供資金，其餘為營運資金及一般用途。

該公司預計將於4月29日開始交易。

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編輯：吳敏芳