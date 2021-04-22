【旅遊氣泡】星港旅遊氣泡細節傳最快今日公布　5月底新加坡往港機票貴8成

▲ 【旅遊氣泡】星港旅遊氣泡細節傳最快今日公布

彭博引述知情人士透露，新加坡和香港旅遊氣泡的細節最快今日（22日）公布，可能5月中旬之後開始計劃。報道又引述商經局回應指，只要疫情許可，政府會努力逐步及有序地恢復跨境旅行。至於新加坡交通部則未有回應。

新加坡航空的網站顯示，新加坡航空5月底的經濟艙往返票價最高達到519新加坡元（純390美元），而4月份剩餘時間出發的票價在276新加坡元至286新加坡元之間，意味升幅最多逾8成。

旅遊股今日個別發展，國泰航空 （00293） 最新報6.99元，升0.7%。半新股攜程集團 （09961） 最新報295元，升4.5%。專業旅運 （01235） 、東瀛遊 （06882） 無升跌。

不過，新加坡疫情有反彈跡象，當地傳媒報道，新加坡北部的兀蘭Westlite外勞宿舍21日新增11名移工確診，是數月以來外勞宿舍出現最多的確診人數，當中10名康復者檢測呈陽性，懷疑再度受感染。數百名外勞送往隔離設施檢疫。



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編輯：吳敏芳