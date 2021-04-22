  • 25°C
香港時間 : 2021422日 (四) 10:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【旅遊氣泡】星港旅遊氣泡細節傳最快今日公布　5月底新加坡往港機票貴8成

Hot Talk 10:05 2021/04/22

分享：

【旅遊氣泡】星港旅遊氣泡細節傳最快今日公布

彭博引述知情人士透露，新加坡和香港旅遊氣泡的細節最快今日（22日）公布，可能5月中旬之後開始計劃。報道又引述商經局回應指，只要疫情許可，政府會努力逐步及有序地恢復跨境旅行。至於新加坡交通部則未有回應。

新加坡航空的網站顯示，新加坡航空5月底的經濟艙往返票價最高達到519新加坡元（純390美元），而4月份剩餘時間出發的票價在276新加坡元至286新加坡元之間，意味升幅最多逾8成。

旅遊股今日個別發展，國泰航空 （00293） 最新報6.99元，升0.7%。半新股攜程集團 （09961） 最新報295元，升4.5%。專業旅運 （01235） 、東瀛遊 （06882） 無升跌。

不過，新加坡疫情有反彈跡象，當地傳媒報道，新加坡北部的兀蘭Westlite外勞宿舍21日新增11名移工確診，是數月以來外勞宿舍出現最多的確診人數，當中10名康復者檢測呈陽性，懷疑再度受感染。數百名外勞送往隔離設施檢疫。

相關文章：【旅遊復甦】Expedia：後疫情時代旅遊需求強勁　看好新加坡、香港發展潛力

【旅遊氣泡】香港及新加坡「旅遊氣泡」最快5月重啟　傳未來數天公布詳情　攜程升近4%

編輯：吳敏芳

港股 東瀛遊（06882） 專業旅運（01235） 國泰航空（00293） 旅遊氣泡 攜程集團－S（09961） 新加坡 疫情 香港 新加坡航空

上一篇文章

【配股潮】建滔集團挫逾9%　大股東售舊股、套現最多15.5億

下一篇文章

【異動股】恒達科技折讓近6成賣盤　股價曾颷3.5倍　
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】騰訊ADR高港1.7%阿里美股靠穩　夜期反彈163點　北水吸資42億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR高港1.7%阿里美股靠穩　夜期反彈163點　北水吸資42億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌376點　騰訊ADR、阿里巴巴美股及滙豐ADR齊低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌376點　騰訊ADR、阿里巴巴美股及滙豐ADR齊低港2%（不斷更新）
【滙豐HSBC】滙豐多名倫敦高層改駐香港傳惹內部不滿　消息：揣測無事實根據
【滙豐HSBC】滙豐多名倫敦高層改駐香港傳惹內部不滿　消息：揣測無事實根據
【航空告急】國泰跌逾2%穿7元　傳6月再裁員、推帶薪假計劃（第二版附短片）
【航空告急】國泰跌逾2%穿7元　傳6月再裁員、推帶薪假計劃（第二版附短片）
【Apple Event】蘋果推7色新iMac、兩款新iPad Pro搭載自研M1晶片　AirTag登場
【Apple Event】蘋果推7色新iMac、兩款新iPad Pro搭載自研M1晶片　AirTag登場
【馬雲行蹤】馬雲脹爆現身酒吧與友人談笑風生 未受市監局重罰阿里巴巴影響
【馬雲行蹤】馬雲脹爆現身酒吧與友人談笑風生 未受市監局重罰阿里巴巴影響