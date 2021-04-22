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【旅遊氣泡】星港傳再推遲公布旅遊氣泡計劃　惟5月底新加坡往港機票偷步彈8成

Hot Talk 11:37 2021/04/22

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【旅遊氣泡】星港傳再推遲旅遊氣泡。

彭博最新報道，新加坡和香港取消今日（22日）公布布旅行氣泡細節安排，令有關安排在5個月內第二次受阻，未知是否與近期新加坡疫情反彈有關。新加坡交通部和香港商務及經濟發展局暫未有回應。彭博昨日（21日）報道，新加坡和香港旅遊氣泡的細節傳最快今日（22日）公布，可能5月中旬之後開始計劃，但據本報了解，當局並不會在今日公布。

新加坡疫情有反彈跡象，當地傳媒報道，新加坡北部的兀蘭Westlite外勞宿舍21日新增11名移工確診，是數月以來外勞宿舍出現最多的確診人數，當中10名康復者檢測呈陽性，懷疑再度受感染。數百名外勞送往隔離設施檢疫。

新加坡航空的網站顯示，新加坡航空5月底的經濟艙往返票價最高達到519新加坡元（純390美元），而4月份剩餘時間出發的票價在276新加坡元至286新加坡元之間，意味升幅最多逾8成。

旅遊股今日個別發展，國泰航空 （00293） 最新報7元，升0.8%。半新股攜程集團 （09961） 破頂，盤中高見296.8元，最新報296元，升4.8%。專業旅運 （01235） 、東瀛遊 （06882） 無升跌。

相關文章：【旅遊復甦】Expedia：後疫情時代旅遊需求強勁　看好新加坡、香港發展潛力

【旅遊氣泡】香港及新加坡「旅遊氣泡」最快5月重啟　傳未來數天公布詳情　攜程升近4%

編輯：吳敏芳

港股 東瀛遊（06882） 專業旅運（01235） 國泰航空（00293） 旅遊氣泡 攜程集團－S（09961） 新加坡 疫情 香港 新加坡航空

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