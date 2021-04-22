【港股市況】恒生指數早段升百點　長汽績後挫一成、恒大汽車反彈5%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美國總統拜登擬推出規模達最少1萬億美元的刺激經濟新計劃，美股造好，道指升316點，港股承接高開近百點，恒生指數開報28716點，升95點，恒生科技指數升近1%，開報8263點。美團 （03690） 、騰訊 （00700） 升2%。中國燃氣 （00384） 折讓配股跌9%；建滔 （00148） 跌逾6%。

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即市走勢︰

【09：53】港股升幅收窄至不足50點，報28670點。

【09：51】攜程 （09961） 升逾4%，破頂高見295元創上市後新高。攜程公布，聯席代表及代表國際承銷商已悉數行使超額配股權，涉及合共474.53萬股，以每股268元計，額外集資約12.7億元。

【09：51】太平洋航運 （02343） 升逾11%，破頂高見2.74元。

【09：45】ASM太平洋 （00522） 再升逾4%，高見124.4元。

【09：43】長汽 （02333） 最新跌一成，低見21.65元。另外，吉利 （00175） 跌逾2%；比亞迪 （01211） 升0.1%；廣汽 （00238） 跌逾1%。恒大汽車 （00708） 反彈半成；五菱汽車 （00305） 升逾3%。

【09：36】赤子城科技 （09911） 升逾12%，高見6.38元。赤子城科技公布，今年首季度增值服務業務收入預期將錄得約3.7億至3.9億元人民幣，按年增長逾80倍。

【09：35】長汽 （02333） 跌幅擴大至9%，低見22.2元。

【09：34】恒達科技 （01725） 復牌颷升2.3倍，破頂高見13.8元。恒達科技易手至航天科技，獲折讓近46%提全購。

【09：32】長城汽車低開半成 首季扭虧、淨賺逾16億元人幣 研發費用升五成

【09：32】港股早段一度升逾200點，恒生指數最新升169點，升28790點；科指升1.3%，報8288點。

【09：30】火幣科技 （01611） 升逾2%，高見22元。

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【09：28】聯通 （00762） 績後向上，升逾2%。公司首季純利按年升21.4%，為38.4億元人民幣。

【業績│電訊股】聯通首季純利升21.4% 3月淨增731萬戶5G套餐用戶

【09：25】國壽 （02628） 發盈喜，股價升3%。

【盈喜│內險股】國壽ADR高港4.5% 料首季純利按年增55%至75%

【09：20】恒生指數開報28716點，升95點，恒生科技指數升近1%，開報8263點。美團 （03690） 、騰訊 （00700） 升2%。中國燃氣 （00384） 折讓配股跌9%；建滔 （00148） 跌逾6%。

【配股潮】建滔集團大股東售舊股 套現最多15.5億

【09：13】期指開報28709點，升177點或0.6%。

【09：04】恒指黑期升約102點，28723點；道指期貨跌56點，報33960點。

【08：05】中國燃氣折讓9%配售3.92億股 淨籌116億元

【07：45】金沙首季淨虧損擴大28%至2.13億美元 經調整EBITDA按年升49%

【07：45】港股ADR收報28853點，升231點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報45.32元，升0.12元或0.3%；騰訊 （00700） ADR折合報619.44元，升10.44元或1.7%。

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【07：30】美國總統拜登擬推出規模達最少1萬億美元的刺激經濟新計劃，預期將宣布上任100天內可完成疫苗接種2億劑的目標，憧憬再向市場放水。道指收市升316點或0.9%，報34137點。標指及納指分別漲0.9%及1.29%，報4173點和13950點。

【開市9點半】國壽盈喜ADR搶高4.5% 聯通多賺兩成 軟銀又傳將阿里股票抵押

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責任編輯︰梁浩碩