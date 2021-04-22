【港股市況】恒生指數午後升逾百點　長汽績後挫逾13%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股承接美股高開近95點，開市升200點後一度轉跌，其後再度回升。恒生指數半日升132點，報28754點，成交920億元；恒生科技指數升1%，報8269點。美團 （03690） 升逾2%；百度 （09888） 升逾3%。長汽 （02333） 績後跌逾12%；中國燃氣 （00384） 跌近14%失守配售價；建滔 （00148） 挫近一成。

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焦點股：多圖講解重點消息

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即市走勢︰

【14：44】中石油 （00857） 、中海油 （00883） 分別跌0.7%。美國原油庫存意外增加油價回落2%。

【14：34】長汽 （02333） 跌逾13%，報21.15元，下試今早低位20.9元。

【14：27】康寧傑瑞製藥 （09966） 升近17%高見12.3元，成交1.9億元。

【14：20】體育用品股造好，其中特步 （01368） 升逾11%，破頂高見6.56元；安踏 （02020） 反彈逾3%；李寧 （02331） 亦升3%；361度 （01361） 升半成。

【14：05】港股最新升約155點，報28777點；科指升1.2%，報8286點。

【14：04】赤子城 （09911） 升幅擴大至逾24%，高見6.99元。

【異動股】赤子城颷27% 預期首季增值服務收入按年增長逾80倍

【14：03】閱文 （00772） 升半成，高見85.95元。瑞信予閱文「跑贏大市」評級，目標價98元。

【14：02】美團 （03690） 午後升幅擴大至逾3%，高見292.6元。

【13：22】恒達科技 （01725） 午後再上，股價最新升3.2倍，報15.6元，今早破頂高見17.5元。

【13：13】大市升幅收窄至100點內，至28700點水平。

【13：08】國泰 （00293） 升幅收窄至0.4%。

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【13：05】電子煙股思摩爾 （06969） 升逾7%，高見57.3元；中國波頓 （03318） 亦升逾6%。至於中煙香港 （06055） 則逆市跌0.6%。內地傳媒日前引述北京市控煙協會，該會反對電子煙監管新規，認為國家煙草專賣局本質上是在執行煙草總公司的企業職能，不適合作為電子煙的監管單位。

【13：00】港股下午開市升約120點，報28741點；科指升0.9%，報8260點。

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【12：00】恒生指數半日升132點，報28754點，成交920億元；恒生科技指數升1%，報8269點。美團 （03690） 升逾2%；百度 （09888） 升逾3%。長汽 （02333） 績後跌逾12%；中國燃氣 （00384） 跌近14%失守配售價；建滔 （00148） 挫近一成。

【12：00】恒大擬新發82億人幣公司債 為去年10月來首次

【11：52】長汽 （02333） 最新跌12%，報21.5元。

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【11：46】赤子城科技 （09911） 升幅擴大至逾22%，高見6.95元。

【11：41】港股中午收市前升約140點，報28762點；科指升近1.1%，報8273點。

【11：30】上證半日跌近0.1%；深證升0.5%；創業板指升0.9%。

【11：25】中國燃氣 （00384） 跌幅進一步擴大至逾13%，低見28.25元。

【11：10】安踏 （02020） 反彈幅度擴大至近3%，高見135元。

【11：04】滙豐 （00005） 逆市偏軟，跌0.4%。

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【10：56】國泰 （00293） 最新升1%，高見7.06元。

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【10：49】內銀股逆市偏軟，建行 （00939） 跌0.3%；工行 （01398） 跌0.7%；農行 （01288） 跌逾1%。

【10：45】ATMXJ個別發展，阿里巴巴 （09988） 微跌近0.1%；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 、京東 （09618） 分別升逾1%；美團 （03690） 升逾2%。

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【10：39】富智康 （02038） 升逾3%，高見1.19元。報道引述消息指，蘋果12.9英寸 iPad Pro Mini LED版本由鴻海旗下富士康獨家組裝供貨。

【10：36】四環醫藥 （00460） 再升逾4%，破頂高見3.24元。

【10：30】香港寬頻 （01310） 績後跌近4%，低見11.12元。香港寬頻中期純利跌六成至4856萬元。

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【10：28】長汽 （02333） 跌幅略為收窄至近一成，報22.15元，今早曾挫近15%低見20.9元。

【10：22】大市最新升近百點，恒指升98點，報28720點；科指升0.7%，報8242點。

【10：17】隔晚波羅的海乾貨指數抽高，創11年新高，太平洋航運 （02343） 升逾11%，破頂高見2.74元；中遠海控 （01919） 升近9%；東方海外 （00316） 升逾4%；海豐 （01308） 升逾3%。

【10：07】安踏 （02020） 股價反彈1%，高見133.8元。

【10：03】吉利 （00175） 最新跌半成，低見21.3元。

【09：59】大市一度轉跌，恒指最新微升10點，報28632點。

【09：57】折讓9%配股的中國燃氣 （00384） 跌幅擴大至一成，低見29.3元，跌穿配售股29.75元。

【09：55】恒達科技 （01725） 升幅擴大至三倍，破頂高見14.8元，成交6388萬元。

【異動股】恒達科技折讓近6成賣盤 股價飊近3倍

【09：53】港股升幅收窄至不足50點，報28670點。

【09：51】攜程 （09961） 升逾4%，破頂高見295元創上市後新高。攜程公布，聯席代表及代表國際承銷商已悉數行使超額配股權，涉及合共474.53萬股，以每股268元計，額外集資約12.7億元。

【09：51】太平洋航運 （02343） 升逾11%，破頂高見2.74元。

【09：45】ASM太平洋 （00522） 再升逾4%，高見124.4元。

【09：43】長汽 （02333） 最新跌一成，低見21.65元。另外，吉利 （00175） 跌逾2%；比亞迪 （01211） 升0.1%；廣汽 （00238） 跌逾1%。恒大汽車 （00708） 反彈半成；五菱汽車 （00305） 升逾3%。

【09：36】赤子城科技 （09911） 升逾12%，高見6.38元。赤子城科技公布，今年首季度增值服務業務收入預期將錄得約3.7億至3.9億元人民幣，按年增長逾80倍。

【09：35】長汽 （02333） 跌幅擴大至9%，低見22.2元。

【09：34】恒達科技 （01725） 復牌颷升2.3倍，破頂高見13.8元。恒達科技易手至航天科技，獲折讓近46%提全購。

【09：32】長城汽車低開半成 首季扭虧、淨賺逾16億元人幣 研發費用升五成

【09：32】港股早段一度升逾200點，恒生指數最新升169點，升28790點；科指升1.3%，報8288點。

【09：30】火幣科技 （01611） 升逾2%，高見22元。

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【09：28】聯通 （00762） 績後向上，升逾2%。公司首季純利按年升21.4%，為38.4億元人民幣。

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【09：25】國壽 （02628） 發盈喜，股價升3%。

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【09：20】恒生指數開報28716點，升95點，恒生科技指數升近1%，開報8263點。美團 （03690） 、騰訊 （00700） 升2%。中國燃氣 （00384） 折讓配股跌9%；建滔 （00148） 跌逾6%。

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【09：13】期指開報28709點，升177點或0.6%。

【09：04】恒指黑期升約102點，28723點；道指期貨跌56點，報33960點。

【08：05】中國燃氣折讓9%配售3.92億股 淨籌116億元

【07：45】金沙首季淨虧損擴大28%至2.13億美元 經調整EBITDA按年升49%

【07：45】港股ADR收報28853點，升231點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報45.32元，升0.12元或0.3%；騰訊 （00700） ADR折合報619.44元，升10.44元或1.7%。

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【07：30】美國總統拜登擬推出規模達最少1萬億美元的刺激經濟新計劃，預期將宣布上任100天內可完成疫苗接種2億劑的目標，憧憬再向市場放水。道指收市升316點或0.9%，報34137點。標指及納指分別漲0.9%及1.29%，報4173點和13950點。

【開市9點半】國壽盈喜ADR搶高4.5% 聯通多賺兩成 軟銀又傳將阿里股票抵押

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責任編輯︰梁浩碩