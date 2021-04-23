【恒指夜期+ADR】美股急瀉夜期僅跌38點　騰訊ADR高港1.1%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美國總統拜登打算向富人抽重稅，重挫美股，然而美國抽重稅對港股影響不大，夜期收市僅跌38點，除滙豐（00005）ADR外，一眾港股ADR在美股交易時段，表現仍佳，網易ADR高港3.2%，騰訊ADR高港1.1%。

ADR 折算港元 較港收市價

變幅 滙豐ADR 44.42 -1.0% 百度美股 208.12 +0.1% 京東美股 295.30 +1.3% 網易ADR 172.81 +3.2% 騰訊ADR 627.69 +1.1% 阿里巴巴美股 222.41 +0.5%

港股反彈，逼近10天綫（28793點），惟股市近日表現仍反覆，北水在淡市下開始加倉，連續5天錄得淨流入，今日吸資59億元，中國移動 （00941） 、安踏體育 （02020） 、長城汽車 （02333） 位列前三，分別獲淨買入10.62億元、9.28億元、3.8億元。恒指夜期跌轉升。

恒生指數收報28755點，升133點，成交額1545億元。恒生科技指數升1.2%，報8279點。美團 （03690） 升逾3%；思摩爾 （09696） 升逾6%；赤子城科技 （09911） 升25%；長汽 （02333） 挫逾12%；中國燃氣 （00384） 跌逾11%。

北水資金動向：

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焦點股：多圖講解重點消息

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即市走勢︰

【03：00】夜期收市僅跌38點，收報28700點。

【22：13】夜期跌14點

【21：44】美股開市後，夜期跌41點，低水58點，報28697點。

【21：15】夜期轉升4點。

【21：14】證監會警方搜查某上市公司辦事處及高層住所 市傳恒益被查、今早停牌（第二版）

【21：13】廣州監管部門約談美團、阿里巴巴旗下餓了麼 部署網絡餐飲服務整治

【18：39】恒指夜期跌30點，報28708點。

【18：10】北水流入港股58.93億港元，連續5日淨買入。中國移動 （00941） 、安踏體育 （02020） 、長城汽車 （02333） 位列前三，分別獲淨買入10.62億元、9.28億元、3.8億元。此外，小米集團 （01810） 獲買入3.25億，美團 （03690） 獲買入2.2億。

【16：10】恒生指數收報28755點，升133點，成交額1545億元。恒生科技指數升1.2%，報8279點。美團 （03690） 升逾3%；思摩爾 （09696） 升逾6%；赤子城科技 （09911） 升25%；長汽 （02333） 挫逾12%；中國燃氣 （00384） 跌逾11%。

【16：00】恒生指數U盤前升118點，報28740點。

【15：47】康希諾生物 （06185） 升一成，高見333元。國科研攻關組疫苗研發專班專家組成員邵一鳴，今日在國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示，目前沒有觀察到接種國產康希諾腺病毒載體新冠疫苗導致血栓的報告，藥監部門會持續監控。

【15：44】中移動 （00941） 升近3%，高見54.05元；聯通 （00762） 升逾1%；中電信 （00728） 升0.4%。

【15：35】港股尾市升約140點，報28762點；科指升1.1%，報8272點。

【15：12】小米隨市向好 逾千沽盤排隊於27元阻力水平出貨

【15：10】上證跌0.2%；深證升0.4%；創業板指升0.8%。

【14：44】中石油 （00857） 、中海油 （00883） 分別跌0.7%。美國原油庫存意外增加油價回落2%。

【14：34】長汽 （02333） 跌逾13%，報21.15元，下試今早低位20.9元。

【14：27】康寧傑瑞製藥 （09966） 升近17%高見12.3元，成交1.9億元。

【14：20】體育用品股造好，其中特步 （01368） 升逾11%，破頂高見6.56元；安踏 （02020） 反彈逾3%；李寧 （02331） 亦升3%；361度 （01361） 升半成。

【14：05】港股最新升約155點，報28777點；科指升1.2%，報8286點。

【14：04】赤子城 （09911） 升幅擴大至逾24%，高見6.99元。

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【14：03】閱文 （00772） 升半成，高見85.95元。瑞信予閱文「跑贏大市」評級，目標價98元。

【14：02】美團 （03690） 午後升幅擴大至逾3%，高見292.6元。

【13：22】恒達科技 （01725） 午後再上，股價最新升3.2倍，報15.6元，今早破頂高見17.5元。

【13：13】大市升幅收窄至100點內，至28700點水平。

【13：08】國泰 （00293） 升幅收窄至0.4%。

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【13：05】電子煙股思摩爾 （06969） 升逾7%，高見57.3元；中國波頓 （03318） 亦升逾6%。至於中煙香港 （06055） 則逆市跌0.6%。內地傳媒日前引述北京市控煙協會，該會反對電子煙監管新規，認為國家煙草專賣局本質上是在執行煙草總公司的企業職能，不適合作為電子煙的監管單位。

【13：00】港股下午開市升約120點，報28741點；科指升0.9%，報8260點。

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【12：00】恒生指數半日升132點，報28754點，成交920億元；恒生科技指數升1%，報8269點。美團 （03690） 升逾2%；百度 （09888） 升逾3%。長汽 （02333） 績後跌逾12%；中國燃氣 （00384） 跌近14%失守配售價；建滔 （00148） 挫近一成。

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【11：52】長汽 （02333） 最新跌12%，報21.5元。

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【11：46】赤子城科技 （09911） 升幅擴大至逾22%，高見6.95元。

【11：41】港股中午收市前升約140點，報28762點；科指升近1.1%，報8273點。

【11：30】上證半日跌近0.1%；深證升0.5%；創業板指升0.9%。

【11：25】中國燃氣 （00384） 跌幅進一步擴大至逾13%，低見28.25元。

【11：10】安踏 （02020） 反彈幅度擴大至近3%，高見135元。

【11：04】滙豐 （00005） 逆市偏軟，跌0.4%。

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【10：56】國泰 （00293） 最新升1%，高見7.06元。

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【10：49】內銀股逆市偏軟，建行 （00939） 跌0.3%；工行 （01398） 跌0.7%；農行 （01288） 跌逾1%。

【10：45】ATMXJ個別發展，阿里巴巴 （09988） 微跌近0.1%；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 、京東 （09618） 分別升逾1%；美團 （03690） 升逾2%。

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【10：39】富智康 （02038） 升逾3%，高見1.19元。報道引述消息指，蘋果12.9英寸 iPad Pro Mini LED版本由鴻海旗下富士康獨家組裝供貨。

【10：36】四環醫藥 （00460） 再升逾4%，破頂高見3.24元。

【10：30】香港寬頻 （01310） 績後跌近4%，低見11.12元。香港寬頻中期純利跌六成至4856萬元。

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【10：28】長汽 （02333） 跌幅略為收窄至近一成，報22.15元，今早曾挫近15%低見20.9元。

【10：22】大市最新升近百點，恒指升98點，報28720點；科指升0.7%，報8242點。

【10：17】隔晚波羅的海乾貨指數抽高，創11年新高，太平洋航運 （02343） 升逾11%，破頂高見2.74元；中遠海控 （01919） 升近9%；東方海外 （00316） 升逾4%；海豐 （01308） 升逾3%。

【10：07】安踏 （02020） 股價反彈1%，高見133.8元。

【10：03】吉利 （00175） 最新跌半成，低見21.3元。

【09：59】大市一度轉跌，恒指最新微升10點，報28632點。

【09：57】折讓9%配股的中國燃氣 （00384） 跌幅擴大至一成，低見29.3元，跌穿配售股29.75元。

【09：55】恒達科技 （01725） 升幅擴大至三倍，破頂高見14.8元，成交6388萬元。

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【09：53】港股升幅收窄至不足50點，報28670點。

【09：51】攜程 （09961） 升逾4%，破頂高見295元創上市後新高。攜程公布，聯席代表及代表國際承銷商已悉數行使超額配股權，涉及合共474.53萬股，以每股268元計，額外集資約12.7億元。

【09：51】太平洋航運 （02343） 升逾11%，破頂高見2.74元。

【09：45】ASM太平洋 （00522） 再升逾4%，高見124.4元。

【09：43】長汽 （02333） 最新跌一成，低見21.65元。另外，吉利 （00175） 跌逾2%；比亞迪 （01211） 升0.1%；廣汽 （00238） 跌逾1%。恒大汽車 （00708） 反彈半成；五菱汽車 （00305） 升逾3%。

【09：36】赤子城科技 （09911） 升逾12%，高見6.38元。赤子城科技公布，今年首季度增值服務業務收入預期將錄得約3.7億至3.9億元人民幣，按年增長逾80倍。

【09：35】長汽 （02333） 跌幅擴大至9%，低見22.2元。

【09：34】恒達科技 （01725） 復牌颷升2.3倍，破頂高見13.8元。恒達科技易手至航天科技，獲折讓近46%提全購。

【09：32】長城汽車低開半成 首季扭虧、淨賺逾16億元人幣 研發費用升五成

【09：32】港股早段一度升逾200點，恒生指數最新升169點，升28790點；科指升1.3%，報8288點。

【09：30】火幣科技 （01611） 升逾2%，高見22元。

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【09：28】聯通 （00762） 績後向上，升逾2%。公司首季純利按年升21.4%，為38.4億元人民幣。

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【09：25】國壽 （02628） 發盈喜，股價升3%。

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【09：20】恒生指數開報28716點，升95點，恒生科技指數升近1%，開報8263點。美團 （03690） 、騰訊 （00700） 升2%。中國燃氣 （00384） 折讓配股跌9%；建滔 （00148） 跌逾6%。

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【09：13】期指開報28709點，升177點或0.6%。

【09：04】恒指黑期升約102點，28723點；道指期貨跌56點，報33960點。

【08：05】中國燃氣折讓9%配售3.92億股 淨籌116億元

【07：45】金沙首季淨虧損擴大28%至2.13億美元 經調整EBITDA按年升49%

【07：45】港股ADR收報28853點，升231點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報45.32元，升0.12元或0.3%；騰訊 （00700） ADR折合報619.44元，升10.44元或1.7%。

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【07：30】美國總統拜登擬推出規模達最少1萬億美元的刺激經濟新計劃，預期將宣布上任100天內可完成疫苗接種2億劑的目標，憧憬再向市場放水。道指收市升316點或0.9%，報34137點。標指及納指分別漲0.9%及1.29%，報4173點和13950點。

【開市9點半】國壽盈喜ADR搶高4.5% 聯通多賺兩成 軟銀又傳將阿里股票抵押

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責任編輯︰梁浩碩