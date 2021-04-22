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【Archegos斬倉】瑞信與Archegos相關的投資敞口　傳曾超過200億美元

股市 08:37 2021/04/22

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【Archegos斬倉】瑞信與Archegos相關的投資敞口　傳曾超過200億美元

瑞信（美﹕CS）早前在Archegos斬倉事件中損失慘重。報道指，在被迫出售許多頭寸前，瑞信與Archegos相關的投資敞口，累計超過200億美元。根據知情人士指，瑞信行政總裁Thomas Gottstein和最近已離職的風險及合規部門主管Lara Warner於出事數天前，才了解對Archegos的風險敞口情況。

報道指，瑞信未能保護自己免受其Archegos風險的部分原因，是當時尚未建立實時監控的保證金系統，來監控隨著基礎證券價格變化而產生的頭寸風險。消息指，該行原計畫於春季時將Archegos相關頭寸遷入該系統內。

由於Archegos許多投資的股票價格都在快速變化，瑞信無法在沒有這些系統的情況下，全面監控銀行自身的風險，而這些系統已在華爾街其他許多銀行中使用。

瑞信於Archegos爆倉事件損失47億美元，相當其18個月平均淨利潤。瑞信此前指，首季表現雖然是十年來最強勁，惟Archegos事件的減值令首季虧損9.6億美元。

瑞信計劃於週四公布季績，屆時預計將發布更多有關Archegos對其造成財務損失的信息。

【Archegos斬倉】瑞信承認斬倉令集團損失約362億元、料首季「見紅」　兩高層裁走、CEO面對眾怒質詢

【Archegos斬倉】瑞信據報削減員工花紅　減Archegos爆倉事件影響

【Archegos斬倉】瑞信在Archegos斬倉事件中損失慘重　據報擬重組對沖基金部門

責任編輯︰梁浩碩

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