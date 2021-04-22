【業績│濠賭股】金沙首季淨虧損擴大28%至2.13億美元　股價績後反覆靠穩升0.1%

▲ 【業績│濠賭股】金沙首季淨虧損擴大28%至2.13億美元 經調整EBITDA按年升49%

金沙中國 （01928） 公布季績，金沙首季淨收益總額按年減少4.6%至7.7億美元，期內淨虧損為2.13億美元，較去年同期的1.66億美元有所擴大28%，至於經調整物業EBITDA為1億美元，相對去年同期的6700萬美元，增加49%。金沙股價全日反覆靠穩，升0.1%，收報37.15元，成交4.3億元。

第一季資本開支達2.91億美元，包括於澳門2.68億美元的建造、發展及維修活動。

金沙控股股東LVS主席兼行政總裁Robert G. Goldstein表示，隨著愈來愈多遊客最終能前往澳門、新加坡及拉斯維加斯旅遊，公司對能款待更多賓客入住其酒店的機遇滿懷期盼。

Robert G. Goldstein指，公司對整個旅遊及旅遊消費市場最終得以復甦仍然充滿信心。能夠到訪的客戶對公司所提供的種種需求甚殷，但全球大流行相關的旅遊限制（特別在澳門及新加坡）繼續限制到訪人數，並令公司目前的財務表現停滯不前。

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責任編輯︰梁浩碩