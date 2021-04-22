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【開市9點半】國壽盈喜ADR搶高4.5%　聯通多賺兩成　軟銀又傳將阿里股票抵押

股市 06:58 2021/04/22

分享：

（1）聯通 （00762） 業績與中移動 （00941） 一樣抓緊創新的領域，列出產業互聯網收入，達144.08億元人民幣，增長達25.9%，即在智慧城市、數字政府、工業互聯網等重點領域，推進「雲+智慧網絡+智慧應用」融合營銷模式，貢獻固網務的收入。聯通整體純利升21.4%，不過去年受疫情的影響，基數較低。

即睇開市9點半：

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    +6

【業績│電訊股】聯通首季純利升21.4%　3月淨增731萬戶5G套餐用戶

（2）香港寬頻 （01310） 中期息已是連續第6年上升，現價股息率6.6厘。

【業績│電訊股】香港寬頻上半財年少賺63% 中期息增5%至39仙、股息率約6.6厘

（3）年初至今A股僅平走，不過國壽發盈喜，指是因為投資收益，令市場意外。

【盈喜│內險股】國壽ADR高港4.5%　料首季純利按年增55%至75%

（4）軟銀的資金需求大，傳保證金貸款增至100億美元，以阿里巴巴 （09988） 股票為抵押品，分析指有兩個影響，第一是軟銀有意願撑起阿里巴巴股價，否則會繼續被追收抵押品；其次是軟銀貸款若有任何出事，銀行可能將作為抵押品的阿里股票拋售套現。不過，做抵押品都好過軟銀直接沽股票。

【阿里巴巴股東】軟銀傳尋求將保證金貸款增至100億美元 阿里巴巴股票為抵押品

（5）快手繼續力谷電商業務，目標達8000億人民幣，反映電商競爭愈來愈激烈。

【快手】傳快手今年電商GMV達8000億元 較去年增加一倍

（6）外資投行估美國明年通脹大升，不過現時才第二季，資金似乎仍有時間繼續炒。

【美國通脹】分析：明年美通脹將升到3%至4%　損害消費者的購買力

（7）國際航協估航空公司繼續輸錢，不過，航空股是落後板塊，只要疫情緩和，資金一定湧入炒作。

【航運重挫】國際航協預計今年航空業淨虧損達477億美元

（8）中國燃氣突然發新股集資逾120億元，市場似乎較少預期燃氣股會巨額批股。

【配股潮】中國燃氣折讓最多9%配股　集資最多120億元

（9）建滔大股東批股，由於建滔4月以來大型股東已多股權動作，股民難睇清是甚麼操作。

【配股潮】建滔集團大股東售舊股　套現最多15.5億

記者：譚志偉

欄名 : 開市9點半

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港股 中國聯通（00762） 阿里巴巴－SW（09988） 香港寬頻（01310）

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