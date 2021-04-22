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【美股收市】憧憬加碼萬億美元振經濟 道指漲316點重越34000關

股市 04:14 2021/04/22

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全球疫情升溫，市場憂拖累經濟復甦，惟美國總統拜登擬推出規模達最少1萬億美元的刺激經濟新計劃，預期將宣布上任100天內可完成疫苗接種2億劑的目標，憧憬再向市場放水。美股續炒作復甦主題，道指一度漲339點，重越34000關。
道指收市升316點或0.9%，報34137點。標指及納指分別漲0.9%及1.29%，報4173點和13950點。
銀行、晶片及經濟重啟股領升，IBM漲3.9%，為升幅最大道指成份股；摩根士丹利抽高2.5%，英特爾升1.6%。挪威郵輪升10%，嘉年華郵輪漲逾6%。
市場料歐洲疫苗接種將追上英國，歐股反彈，Stoxx 600收市上揚0.65%，零售股抽高1.8%。

拜登繼2.3萬億美元基建方案後，早已預告會推出「美國家庭計劃（American Families Plan）」，白宮發言人表示，拜登將於數天內公布第二階段經濟刺激方案，仍在敲定細節。外電消息指，該方案規模至少達1萬億美元，其中5,000億美元涉及稅務寬減免，並預期會在方案內提及富人稅。
疫情嚴峻，加上美債息與美滙偏軟，避險情緒重燃刺激金價創近兩個月新高。紐約期金收市升14.7美元，報1793.1美元。
美滙指數尾段下滑0.12%，報91.13；加拿大央行議息後宣布削減每周購債規模，並暗示最快明年恢復加息，估計通脹於2022年底會大幅接近當局的2%目標，消息刺激加元一度急升1.23%。

據報美國願放寬針對伊朗原油出口的制裁力度。消息導致國際油價下挫逾2%。

責任編輯：柯志宏

國際商業機器（IBM，美：IBM） 疫苗 疫情 金價 美滙指數 美股 標準普爾500指數 通脹 道瓊斯工業平均指數 議息

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