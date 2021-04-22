【TSLA】官媒連環轟Tesla「道歉敷衍、欠誠意」　Tesla承諾日內將提供原始數據（第三版）

▲ Tesla再遭官媒批評 新華熱評：特斯拉該從根子上反思 批「道歉缺乏基本誠意」

特斯拉Tesla（美：TSLA）日前遭遇車主維權，事件引起央媒、官媒連番批評。繼官媒新華熱評昨晚（21日）發文批評特斯拉道歉欠缺誠意後，另一官媒央視新聞今日（22日）接力在微博發表評論，稱「尊重消費者是所有企業的必修課」，包括特斯拉在內。

央視評論指，從特斯拉車主維權事件中，可得出三個共識。內文指，特斯拉應從「孤芳自賞」中走出來，公司亦有責任自我反思經營之道。對所有企業來說，尊重消費者為所有企業的「必修課」。內文提到，中國消費者從不辜負「善待」他們的企業，中國市場亦不會虧待守法的跨國企業。

事件發酵幾日，Tesla態度開始軟化。特斯拉汽車銷售服務（鄭州）客戶經理回應事件時指，總部已經準備好涉事車輛事故前半小時的車輛原始數據，將於今日下午6時前傳送至鄭州福塔店，再轉交予維權女車主。

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新華熱評﹕道歉缺乏基本誠意

新華熱評昨日則發文指，特斯拉該從根子上反思，更批評特斯拉半夜的一紙道歉信，不過是在進行危機公關，這樣的道歉缺乏基本誠意。

新華熱評指，特斯拉從「不妥協」到「深表歉意」，態度來了個180度大轉彎，變得這麼快，輿論普遍認為主要是頂不住社會壓力了，十分不真誠、也十分敷衍。如此一來，歉雖然道了，但並沒有讓大家買賬，反而引發輿論的新一輪聲討。半夜的一紙道歉信，不過是在搞危機公關，這樣的道歉缺乏基本誠意。對客戶的訴求、社會的關注沒有實質性回應，這樣的道歉滿是套路。

新華熱評又反問特斯拉「這樣的道歉有什麼意義？」。新華熱評指，大企業該有大企業的擔當，沒有哪家企業可以恃強為所欲為，代表企業形象的高管更不能盛氣凌人，充當什麼「霸道總裁」。出了問題不徹改，有問題的高管不撤換，沒有誠意糊弄事，終將再次吃教訓。

中消協﹕希望涉事企業積極配合調查

另外，中國消費者協會表示，對此高度關注企業經營的首要前提是尊重消費者。面對消費者的投訴，企業要認真傾聽，真誠協商，給消費者合理的解釋和有效解決方案。作為汽車生產者，企業掌握相關數據，應當利用專業知識嚴格自查，技術優勢不應成為解決問題的阻礙。企業應當依法落實產品質量責任，採取有力措施保護消費者安全權益。企業有義務拿出證據證明產品安全、拿出措施提升產品和服務質量、拿出誠意解決涉及到的消費者訴求。

中消協希望涉事企業積極配合調查，主動提供數據和資料，妥善處理消費糾紛，切實保護消費者合法權益。

（第二版新增央視評論；第三版新增Tesla提供原始數據）

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編輯：袁諾曦