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【新股IPO】騰訊投資機器人流程自動化平台UiPath在美掛牌

新股IPO 22:38 2021/04/21

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騰訊有份投資的UiPath今赴美掛牌

機械人獨角獸受市場追捧，騰訊 （00700） 有份投資的機器人流程自動化（RPA）平台UiPath，在上調招股價區間後，發售價最終再度提升至56美元，該股今起在紐交所掛牌交易，公司市值高達290億美元。

UiPath上周開始招股，發行2389.1萬股，原本招股價區間介乎43至50美元，本周一將招股價提升至52至54美元，最終定價56美元，集資近13.4億美元，公司估值與最初招股時相比，上升最多三成。

騰訊在去年曾參與UiPath的E輪融資，該輪融資總作價為2.25億美元，當時UiPath估值僅達102億美元。

該公司於2005年成立，起初主要為大型公司提供自動化庫和軟件服務，至2015年起推出免費課程，向超過3.5萬名已獲得認證的開發者，教授RPA課程，推動其快速增長。所謂RPA，是指通過配置計算機軟件或機器人，來模仿、集成人與數字系統之間的交互行為，進而自動化業務流程。

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記者：梁安琪

美股 騰訊控股ADR（美：TCEHY） 騰訊控股（00700） 機械人 IPO 騰訊

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