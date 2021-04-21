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【滙豐控股5】高盛料滙豐首季多賺38% 兩大理由維持買入評級 目標價57元

股樓投資 22:50 2021/04/21

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滙豐(00005)將於本月27日(下周二)公布首季業績。高盛預期，滙豐今年首季經調整收入為127億美元，與市場預期相若；至於經調整稅前盈利，為42億美元，按年上升38%。該行同時維持滙豐目標價57元及「買入」評級。滙豐今日收報45.2元，跌近2%。

【第2季部署】晨星展望第2季 個別科技醫療消費股仍吸引 選出10大行業16隻港股為行業首選   詳情請看【下一頁

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高盛續看好滙豐原因在於兩點。首先，該行與資本市場有關的批發銀行業務收入落後於美國同行，但仍能達到美國同業的增長，預期滙豐首季的環球銀行及資本市場業務（ＧＢＭ）將按季增長約６億美元，非利息收入估計按季亦上升８億美元。另一方面，今年資本市場有不俗開始，預期首季滙豐主要市場香港，股票市場交易量將按季增長約60％的情況下，或助推動集團零售銀行業務收入上升。

高盛又認為，去年第四季淨息差初步趨向穩定，但本港銀行同業拆息（HIBOR）水平略低，今次業績的淨息差發展、淨利息收入及其他指標的變動等亦將成為重點。

【異動股】保利協鑫去年勁蝕62億人幣續停牌 旗下協鑫新能源今日再挫3%   詳情請看【下一頁

另外，滙豐行政總裁祈耀年接受英國《金融時報》訪問時表示，集團未擬因政經局勢而改變在內地的發展策略。　

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撰文 : 李尚毅

高盛（Goldman Sachs，美：GS） 滙豐控股（00005） 港股

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