【阿里巴巴股東】軟銀傳尋求將保證金貸款增至100億美元 阿里巴巴股票為抵押品

▲ 軟銀集團據報尋求將保證金貸款增加至100億美元，阿里巴巴股票為抵押品。

阿里巴巴 （09988） 最大股東軟銀（Softbank，日：9984）去年以來利用阿里巴巴持股，透過遠期合約等工具取得大額資金。彭博社最新報道，軟銀集團正尋求將3月達成的81.25億美元保證金貸款增加至100億美元，阿里巴巴的股份被作為本次融資的抵押品。

據彭博數據，該筆81.25億美元貸款已經超過軟銀集團2018年籌集的80億美元保證金貸款，是軟銀最大的美元貸款之一。軟銀在2018年貸款時也以阿里巴巴的股票作為抵押品。本次貸款的借款實體是軟銀集團的子公司Skywalk Finance GK。

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根據軟銀去年11月發布的半年業績通告，軟銀在去年4月至9月期間以阿里巴巴股票預付式遠期合約（prepaid forward contracts），套現1.7萬億日圓（約1220億港元）。

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編輯：陳健婷