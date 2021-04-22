  • 27°C
香港時間 : 2021422日 (四) 12:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網上消費】調查指近4成受訪港人不在網店消費　竟因商戶付款方式問題

商業 11:30 2021/04/22

分享：

Adyen發表研究報告《Adyen Agility Report》指出，港人認為電子支付簡單易用至關重要。（Adyen網站圖片）

網上消費在香港日益普及，電子支付整合平台Adyen發表研究報告《Adyen Agility Report》指出，雖然港人多網購，但38%受訪者曾因商戶不能按他們喜歡的方式付款，最終沒有在店內消費，他們認為電子支付簡單易用至關重要。

【疫市營商】疫情加速數碼化　DHL Express調查：6年後全球B2B電子商貿交易量增至20.9萬億美元

【疫市營商】零售靠線上結合線下　把握後疫情機遇

《Adyen Agility Report》的研究調查由Adyen委託Opinium Research進行，數據收集於2020年7月，共訪問全球16個市場逾25,000名消費者，其中包括1,000名香港消費者。調查發現，42%港人在疫情期間更常網購，高於全球比例（33%）。

網購盛行下，支付方式變得更重要，73%受訪者表示，不會在難以使用的網站或應用程式購物。88%認為簡便的網上購物體驗與產品質素同樣重要，高於全球比例（72%）。73%受訪者更喜歡光顧會使用科技提升購物體驗的商店，其中18至34歲受訪者的比例更達78%，高於其他年齡層。

因此報告指，零售商必須緊貼時下支付趨勢，透過科技為顧客提供無縫的線上至線下（O2O）購物體驗，在此「新常態」下保持競爭力。

【網上銷售】京東夥Visa　加強港澳台及海外線上銷售

責任編輯：朱悅瀅

相關文章

【疫市營商】疫情加速數碼化　DHL Express調查：6年後全球B2B電子商貿交易量增至20.9萬億美元
2021/04/12
【疫市營商】疫情加速數碼化　DHL Express調查：6年後全球B2B電子商貿交易量增至20.9萬億美元
【疫市營商】零售靠線上結合線下　把握後疫情機遇
2021/04/12
【疫市營商】零售靠線上結合線下　把握後疫情機遇
【網上銷售】京東夥Visa　加強港澳台及海外線上銷售
2021/04/07
【網上銷售】京東夥Visa　加強港澳台及海外線上銷售
【網購商機】NielsenIQ：港人去年網購花費比實體店多2.5倍　零售商如何把握機遇？
2021/03/17
【網購商機】NielsenIQ：港人去年網購花費比實體店多2.5倍　零售商如何把握機遇？
網上購物 電子支付 零售

下一篇文章

【Tesla體驗】Tesla推兩日一夜露營試駕體驗　報名即獲安排Model 3試駕體驗
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費優惠】卡樂B推3款新品　港式茶記口味吸客（多圖）
【消費優惠】卡樂B推3款新品　港式茶記口味吸客（多圖）
【逆市擴充】壽司郎上環分店開幕　大批市民排隊取票
【逆市擴充】壽司郎上環分店開幕　大批市民排隊取票
【一田購物優惠日】一田購物優惠日eShop將率先開鑼　3項消費優惠谷銷情
【一田購物優惠日】一田購物優惠日eShop將率先開鑼　3項消費優惠谷銷情
【商場活動】領展商場消費換餐飲現金券　另免費送500份4人晚市套餐（附換領詳情）
【商場活動】領展商場消費換餐飲現金券　另免費送500份4人晚市套餐（附換領詳情）
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【品牌聯乘】 Starbucks聯Herschel Supply Co. 推限量環保系列　咖啡渣製成隨行杯、手提袋（多圖）
【品牌聯乘】 Starbucks聯Herschel Supply Co. 推限量環保系列　咖啡渣製成隨行杯、手提袋（多圖）