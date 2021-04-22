【網上消費】調查指近4成受訪港人不在網店消費　竟因商戶付款方式問題

▲ Adyen發表研究報告《Adyen Agility Report》指出，港人認為電子支付簡單易用至關重要。（Adyen網站圖片）

網上消費在香港日益普及，電子支付整合平台Adyen發表研究報告《Adyen Agility Report》指出，雖然港人多網購，但38%受訪者曾因商戶不能按他們喜歡的方式付款，最終沒有在店內消費，他們認為電子支付簡單易用至關重要。

【疫市營商】疫情加速數碼化 DHL Express調查：6年後全球B2B電子商貿交易量增至20.9萬億美元

【疫市營商】零售靠線上結合線下 把握後疫情機遇

《Adyen Agility Report》的研究調查由Adyen委託Opinium Research進行，數據收集於2020年7月，共訪問全球16個市場逾25,000名消費者，其中包括1,000名香港消費者。調查發現，42%港人在疫情期間更常網購，高於全球比例（33%）。

網購盛行下，支付方式變得更重要，73%受訪者表示，不會在難以使用的網站或應用程式購物。88%認為簡便的網上購物體驗與產品質素同樣重要，高於全球比例（72%）。73%受訪者更喜歡光顧會使用科技提升購物體驗的商店，其中18至34歲受訪者的比例更達78%，高於其他年齡層。

因此報告指，零售商必須緊貼時下支付趨勢，透過科技為顧客提供無縫的線上至線下（O2O）購物體驗，在此「新常態」下保持競爭力。

【網上銷售】京東夥Visa 加強港澳台及海外線上銷售

責任編輯：朱悅瀅