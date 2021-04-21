  • 24°C
香港時間 : 2021421日 (三) 21:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新盤撻訂】過億單位都被撻！傲玟複式戶買家慘蝕逾「6球」

股樓投資 20:31 2021/04/21

分享：

樓市升溫，豪宅市場氣氛亦熾熱，高銀集團旗下何文田傲玟於上周透過招標形式沽出一個複式單位，成交價逾1.2億元，但今遭撻訂，買家損失逾600萬元訂金。

成交紀錄冊顯示，傲玟本月13日售出1座28及29樓C室，實用面積2,422平方呎，屬於四房連雙套房間隔，附設817平方呎天台及21平方呎平台，售價1.211億元，實用呎價達50,000元。最新顯示單位簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展，即撻訂離場，料買家損失5%訂金，即605.5萬元。

【示範單位】【御海灣II】享屯門南延綫概念　一房305呎　露台望河景【下一頁

    點擊圖片放大
    +9
    +8

傲玟位於何文田常盛街17號，單位總數401伙，均為大單位，實用面積由848至6,660呎，大部分為全套房設計，戶型由1房連儲物室至8房5套連儲物室及廁，主打3房。住客會所設有全港豪宅罕見的室內泥地網球場作招徠，也有室外游泳池及日光浴庭、室內恆溫泳池、宴會廳、健身室、音樂室、多用途娛樂室、兒童天地及多功能運動場等。

延伸閱讀︰

【示範單位】黃竹坑站晉環4房大宅登場　廚房大到可設用餐區　全屋有4個廁所！【下一頁

【示範單位】【御海灣II】兩房間隔實用開揚　廳房全享海景【下一頁

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝昕蕎

相關文章

【買樓理財】睇好升值潛力　投資客即睇即斥745萬買昇悅居
今日
【買樓理財】睇好升值潛力　投資客即睇即斥745萬買昇悅居
【有相睇】屯門新盤撻着區內樓市　單位無升降機直達！上車客見單位有裝修即入市
2021/04/20
【有相睇】屯門新盤撻着區內樓市　單位無升降機直達！上車客見單位有裝修即入市
【有相睇】全因單位連天台有靚景 呎價破頂照入市
2021/04/20
【有相睇】全因單位連天台有靚景 呎價破頂照入市
【有相睇】黃竹坑站晉環三房示範單位先睹為快　發展商：尊貴大戶布局及設備
2021/04/20
【有相睇】黃竹坑站晉環三房示範單位先睹為快　發展商：尊貴大戶布局及設備
【旺角新盤】旺角ONE SOHO獲批預售　主打300呎一房戶　料最快5月登場
今日
【旺角新盤】旺角ONE SOHO獲批預售　主打300呎一房戶　料最快5月登場
私人屋苑 傲玟 撻訂 何文田

上一篇文章

【大宗商品】經濟復甦利需求回升　分析指國際油價1年內上望75美元　　

下一篇文章

【港股追蹤】傳國泰6月將再度裁員 擬推出帶薪假計劃 全日跌逾2%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】找舊同學做裝修 20萬換來一肚氣 驚見十大伏位 網民：未見過燈制係咁樣！
【網民熱話】找舊同學做裝修 20萬換來一肚氣 驚見十大伏位 網民：未見過燈制係咁樣！
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【樓市熱話】300呎單位「五門歸心」　難擺放傢俬尋破解方法 網民： 這個呎數不能要求更多
【樓市熱話】300呎單位「五門歸心」　難擺放傢俬尋破解方法 網民： 這個呎數不能要求更多
【美股焦點】高盛料全球交通運輸石油需求將在2026年見頂　建議買入兩大汽車股
【美股焦點】高盛料全球交通運輸石油需求將在2026年見頂　建議買入兩大汽車股
【職場熱話】被資深員工揶揄很閒　高材生新人直接把他罵哭　同事大贊年輕人「敢衝敢講」
【職場熱話】被資深員工揶揄很閒　高材生新人直接把他罵哭　同事大贊年輕人「敢衝敢講」
【職場熱話】中同跳槽加50％人工 自己連面試的機會沒有 網民：好後悔浪費了青春
【職場熱話】中同跳槽加50％人工 自己連面試的機會沒有 網民：好後悔浪費了青春