【新盤撻訂】過億單位都被撻！傲玟複式戶買家慘蝕逾「6球」

樓市升溫，豪宅市場氣氛亦熾熱，高銀集團旗下何文田傲玟於上周透過招標形式沽出一個複式單位，成交價逾1.2億元，但今遭撻訂，買家損失逾600萬元訂金。

成交紀錄冊顯示，傲玟本月13日售出1座28及29樓C室，實用面積2,422平方呎，屬於四房連雙套房間隔，附設817平方呎天台及21平方呎平台，售價1.211億元，實用呎價達50,000元。最新顯示單位簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展，即撻訂離場，料買家損失5%訂金，即605.5萬元。

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傲玟位於何文田常盛街17號，單位總數401伙，均為大單位，實用面積由848至6,660呎，大部分為全套房設計，戶型由1房連儲物室至8房5套連儲物室及廁，主打3房。住客會所設有全港豪宅罕見的室內泥地網球場作招徠，也有室外游泳池及日光浴庭、室內恆溫泳池、宴會廳、健身室、音樂室、多用途娛樂室、兒童天地及多功能運動場等。

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