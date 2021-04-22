【配股潮】建滔集團挫逾9%　大股東售舊股、套現最多15.5億

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【Archegos斬倉】瑞信與Archegos相關的投資敞口 傳曾超過200億美元
建滔集團 （00148） 主席張國榮為董事的主要股東Hallgain Management Limited，配售2700萬股舊股，配股價42.9至43.75元，較昨日收市價46.3元折讓5.5%至7.3%，套現逾11億元，若反應好，可額外多900萬股，套現額最多可增至15.54億元。
建滔集團股價今日下挫，最新報41.95元，跌9.4%，成交額13.8億元。
根據聯交所資料，Hallgain Management Limited自4月1日以來7度增持，由39.79%增持至40.47%，買貨價由43.05至47元，共涉資3.4億元，今次則以較低位套現。
|日期
|買貨
|平均價
（元）
|涉資
（元）
|4月1日
|+30萬股
|43.05
|1291.5萬
|4月7日
|+438.62萬股
|43.60
|1.9億
|4月9日
|+20.25萬股
|46.47
|941萬
|4月12日
|+22.2萬股
|46.20
|1025.6萬
|4月13日
|+175.7萬股
|47.10
|8275.5萬
|4月14日
|+46.55萬股
|47.20
|2197.2萬
|4月16日
|+25.95萬股
|47.00
|1219.7萬
值得留意的是，張國榮直接持股則連番減持，持股由0.8%減至0.58%。
|日期
|沽貨
|平均價
|涉資
（元）
|4月8日
|-29.4萬
|46.60
|1370萬
|4月9日
|-46.6萬
|47.00
|2190萬
|4月12日
|-35.5萬
|46.10
|1636.6萬
|4月13日
|-114萬
|47.10
|5369.4萬
|4月15日
|-20萬
|46.70
|934萬
買賣合併排列顯示：
|日期
|買賣
（股）
|平均價
（元）
|涉資
（元）
|單位
|4月1日
|+30萬
|43.05
|1291.5萬
|Hallgain
|4月7日
|+438.62萬
|43.60
|1.9億
|Hallgain
|4月8日
|-29.4萬
|46.60
|1370萬
|張國榮
|4月9日
|+20.25萬
|46.47
|941萬
|Hallgain
|4月9日
|-46.6萬
|47.00
|2190萬
|張國榮
|4月12日
|+22.2萬
|46.20
|1025.6萬
|Hallgain
|4月12日
|-35.5萬
|46.10
|1636.6萬
|張國榮
|4月13日
|+175.7萬
|47.10
|8275.5萬
|Hallgain
|4月13日
|-114萬
|47.10
|5369.4萬
|張國榮
|4月15日
|-20萬
|46.70
|934萬
|張國榮
|4月16日
|+25.95萬股
|47.00
|1219.7萬
|Hallgain
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記者：譚志偉