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【配股潮】建滔集團挫逾9%　大股東售舊股、套現最多15.5億

股市 10:08 2021/04/22

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建滔集團（00148）主席張國榮為董事的主要股東Hallgain Management Limited，配售2700萬股舊股

建滔集團 （00148） 主席張國榮為董事的主要股東Hallgain Management Limited，配售2700萬股舊股，配股價42.9至43.75元，較昨日收市價46.3元折讓5.5%至7.3%，套現逾11億元，若反應好，可額外多900萬股，套現額最多可增至15.54億元。

建滔集團股價今日下挫，最新報41.95元，跌9.4%，成交額13.8億元。

根據聯交所資料，Hallgain Management Limited自4月1日以來7度增持，由39.79%增持至40.47%，買貨價由43.05至47元，共涉資3.4億元，今次則以較低位套現。

日期 買貨 平均價
（元）		 涉資
（元）
4月1日 +30萬股 43.05 1291.5萬
4月7日 +438.62萬股 43.60 1.9億
4月9日 +20.25萬股 46.47 941萬
4月12日 +22.2萬股 46.20 1025.6萬
4月13日 +175.7萬股 47.10 8275.5萬
4月14日 +46.55萬股 47.20 2197.2萬
4月16日 +25.95萬股 47.00 1219.7萬

值得留意的是，張國榮直接持股則連番減持，持股由0.8%減至0.58%。

日期 沽貨 平均價 涉資
（元）
4月8日 -29.4萬 46.60 1370萬
4月9日 -46.6萬 47.00 2190萬
4月12日 -35.5萬 46.10 1636.6萬
4月13日 -114萬 47.10 5369.4萬
4月15日 -20萬 46.70 934萬

買賣合併排列顯示：

日期 買賣
（股）		 平均價
（元）		 涉資
（元）		 單位
4月1日 +30萬 43.05 1291.5萬 Hallgain
4月7日 +438.62萬 43.60 1.9億 Hallgain
4月8日 -29.4萬 46.60 1370萬 張國榮
4月9日 +20.25萬 46.47 941萬 Hallgain
4月9日 -46.6萬 47.00 2190萬 張國榮
4月12日 +22.2萬 46.20 1025.6萬 Hallgain
4月12日 -35.5萬 46.10 1636.6萬 張國榮
4月13日 +175.7萬 47.10 8275.5萬 Hallgain
4月13日 -114萬 47.10 5369.4萬 張國榮
4月15日 -20萬 46.70 934萬 張國榮
4月16日 +25.95萬股 47.00 1219.7萬 Hallgain

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記者：譚志偉

港股 建滔集團（00148）

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