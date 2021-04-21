【配股潮】建滔集團大股東售舊股　套現最多15.5億

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數碼港聯同Accenture合辦金融科技加速器項目 5月17日前接受報名
建滔集團 （00148） 大股東張國榮持有的Hallgain Management Limited，配售2700萬股舊股，配股價42.9至43.75元，較收市價46.3元折讓5.5%至7.3%，套現逾11億元，若反應好，可額外多900萬股，套現額最多可增至15.54億元。
根據聯交所資料，Hallgain Management Limited自4月1日以來7度增持，由39.79%增持至40.47%，買貨價由43.05至47元，共涉資3.4億元，今次則以較低位套現。
|日期
|買賣
|平均價
|涉資
(元)
|4月1日
|+30萬股
|43.05
|1291.5萬
|4月7日
|+438.62萬股
|43.60
|1.9億
|4月9日
|+20.25萬股
|46.47
|941萬
|4月12日
|+22.2萬股
|46.20
|1025.6萬
|4月13日
|+175.7萬股
|47.10
|8275.5萬
|4月14日
|+46.55萬股
|47.20
|2197.2萬
|4月16日
|+25.95萬股
|47.00
|1219.7萬
值得留意的是，張國榮直接持股則連番減持，持股由0.8%減至0.58%。
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記者：譚志偉