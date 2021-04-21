【配股潮】建滔集團大股東售舊股　套現最多15.5億

▲ 【配股潮】建滔集團張國榮售舊股 套現最多15.5億 月內7度增持

建滔集團 （00148） 大股東張國榮持有的Hallgain Management Limited，配售2700萬股舊股，配股價42.9至43.75元，較收市價46.3元折讓5.5%至7.3%，套現逾11億元，若反應好，可額外多900萬股，套現額最多可增至15.54億元。

根據聯交所資料，Hallgain Management Limited自4月1日以來7度增持，由39.79%增持至40.47%，買貨價由43.05至47元，共涉資3.4億元，今次則以較低位套現。

日期 買賣 平均價 涉資

(元) 4月1日 +30萬股 43.05 1291.5萬 4月7日 +438.62萬股 43.60 1.9億 4月9日 +20.25萬股 46.47 941萬 4月12日 +22.2萬股 46.20 1025.6萬 4月13日 +175.7萬股 47.10 8275.5萬 4月14日 +46.55萬股 47.20 2197.2萬 4月16日 +25.95萬股 47.00 1219.7萬

值得留意的是，張國榮直接持股則連番減持，持股由0.8%減至0.58%。

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記者：譚志偉