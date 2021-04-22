【Mosaic慢慢砌@iM網欄】孟德爾遜完美充實的人生

也許好多人對孟德爾遜這個名字有點陌生，我在聽《E小調小提琴協奏曲》之前也不知道，原來人們在婚禮中常聽的經典《婚禮進行曲》就是他在《仲夏夜之夢》序曲裏的其中一段。

孟德爾遜（ Felix Mendelssohn，1809-1847) 是浪漫時期代表性作曲家，他的出生也許會令好多人羡慕不已。祖父是著名哲學家，父親是銀行家，孟德爾遜肯定是名高富帥，不用描寫他住的豪華大宅，享用的錦衣玉食，只舉一個例子，家裏平日就養着一支樂隊，當孟德爾遜創作了曲子，就可以馬上請樂隊來試奏，看看效果如何，可見孟德爾遜家世的優厚。

▲ 孟德爾遜在白金漢宮為英女皇維多利亞彈琴



孟德爾遜在當年簡直是天才的代名詞，他自小已是一位神童，六歲由媽媽當了啟蒙鋼琴老師，九歲已舉行音樂會了。十二歲至十四歲之間，他創作了十二首靈感來自巴赫、貝多芬、莫扎特的弦樂作品，第一首出版鋼琴四重奏時只有十三歲，完成第一首交響曲時也只有十五歲。根據樂評家的分析，在這少年時期已創作出《仲夏夜之夢》序曲及《弦樂八重奏》這兩首至今流傳甚廣的作品，而同樣是神童的莫扎特要到二十多歲才有如此水平。

德國大文豪歌德十三歲觀賞了七歲的音樂神童莫扎特彈琴；到了晚年，七十歲的歌德接見了十二歲的孟德爾遜，連續兩個星期，孟德爾遜每天為歌德彈琴，歌德稱讚孟德爾遜是傑出的音樂家。在 Neil Wenborn的《Mendelssohn:His life and musuc》一書中的描寫，歌德說：「這小鬼在即興演奏方面表現簡直就是個奇蹟！」

▲ 孟德爾遜素描位於萊比錫大街三號自己的家



孟德爾遜在他那個年代音樂家之中的成績是無與倫比的。二十六歲已成為萊比錫布業大廳樂團總監，負責每年樂季的編排及指揮。英國維多利亞女皇是他的粉絲，邀請他到白金漢宮專門為她演奏。到英國旅行回來寫了《蘇格蘭交響曲》、《芬格爾山洞》序曲，令英國人對孟德爾遜非常熱愛。

除了作曲、指揮，孟德爾遜在當時樂壇的貢獻還有把巴赫及舒伯特的作品重新發掘演繹，令他們的音樂有更多人喜愛。

除了音樂，孟德爾遜還是旅遊家、畫家、詩人，如此英才，怎不天妒？一八四七年，同樣是作曲家、鋼琴家的姐姐芬妮去世，令孟德爾遜悲痛欲絕，過了半年，始終沒法擺脫傷心，三十八歲的他走完了充實完美的人生。

孟德爾遜在世時，他是音樂界的天之驕子，但在去世後幾年，他的名氣急轉直下，這是甚麼原因？下次再聊！





作者_洪捷簡介： 女性，曾任職文化藝術版記者多年，著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室，八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會（AIMC ）會員，2018年參展該會雙年展。2019年4月舉行了首次個展。

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