【女友變購物狂】女友「網購成癮」每月欠2萬幾元卡數 反鬧男友「窮」 網民：建議分手

受疫情影響，很多人在家抗疫，因此養成了「網購成癮」，近日有網民在討論區發文，指女朋友購物狂的程度已進入了病態的階段，每月欠2萬幾元卡數，甚至網購韓國高價東西，每次買2至3千元，一個月買至少2次。最近「上莊」認識了一些大學同學，甚麼都買名牌。當樓主向女朋友反映花費的能力愈來愈驚人後，她以一句：「因為你窮，少少錢都不肯花，所以我自己買囉！」令樓主覺得很委屈，當堂這對情侶陷入了冷戰階段。

按圖了更多，樓主經歷：

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【天生購物狂】港女信用卡瘋狂購物 每月只付最低還款額 稱與銀行鬥長命 網民：一世幫銀行打工 【下一頁】

此帖文一出，很多網民建議他們分手，有網民認為沒有能力又要買名牌，這段關係不會長久，除非樓主非常有錢，否則看不到他們有將來。有網民認為女朋友的消費觀念不正確，現在很明顯虛榮到沒有錢都要買名牌，更別說將來，很明顯她完全不會計劃。

然而，有網民另有見解，如果她花錢，不用你幫她還卡數，又不影響你們外出的花費，那就由她買吧！但有網民認為買東西買到還不到卡數，這個才是最大的問題。這麼大的人不懂得節制，還拿父母的信用卡買？好好地找時間認真談一談。

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責任編輯：陳頌潔