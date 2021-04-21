  • 24°C
香港時間 : 2021421日 (三) 20:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【女友變購物狂】女友「網購成癮」每月欠2萬幾元卡數 反鬧男友「窮」 網民：建議分手

理財智慧 19:58 2021/04/21

分享：

受疫情影響，很多人在家抗疫，因此養成了「網購成癮」，近日有網民在討論區發文，指女朋友購物狂的程度已進入了病態的階段，每月欠2萬幾元卡數，甚至網購韓國高價東西，每次買2至3千元，一個月買至少2次。最近「上莊」認識了一些大學同學，甚麼都買名牌。當樓主向女朋友反映花費的能力愈來愈驚人後，她以一句：「因為你窮，少少錢都不肯花，所以我自己買囉！」令樓主覺得很委屈，當堂這對情侶陷入了冷戰階段。

按圖了更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +11
    +10

【天生購物狂】港女信用卡瘋狂購物 每月只付最低還款額 稱與銀行鬥長命 網民：一世幫銀行打工    【下一頁

此帖文一出，很多網民建議他們分手，有網民認為沒有能力又要買名牌，這段關係不會長久，除非樓主非常有錢，否則看不到他們有將來。有網民認為女朋友的消費觀念不正確，現在很明顯虛榮到沒有錢都要買名牌，更別說將來，很明顯她完全不會計劃。

然而，有網民另有見解，如果她花錢，不用你幫她還卡數，又不影響你們外出的花費，那就由她買吧！但有網民認為買東西買到還不到卡數，這個才是最大的問題。這麼大的人不懂得節制，還拿父母的信用卡買？好好地找時間認真談一談。

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：陳頌潔

香港 大學 銀行 分手

下一篇文章

團結香港基金：本港房屋面對「三低」死結 籲政府加推造地計劃
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【職場熱話】中同跳槽加50％人工 自己連面試的機會沒有 網民：好後悔浪費了青春
【職場熱話】中同跳槽加50％人工 自己連面試的機會沒有 網民：好後悔浪費了青春
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【樓市熱話】300呎單位「五門歸心」　難擺放傢俬尋破解方法 網民： 這個呎數不能要求更多
【樓市熱話】300呎單位「五門歸心」　難擺放傢俬尋破解方法 網民： 這個呎數不能要求更多
【網民熱話】找舊同學做裝修 20萬換來一肚氣 驚見十大伏位 網民：未見過燈制係咁樣！
【網民熱話】找舊同學做裝修 20萬換來一肚氣 驚見十大伏位 網民：未見過燈制係咁樣！
【職場熱話】被資深員工揶揄很閒　高材生新人直接把他罵哭　同事大贊年輕人「敢衝敢講」
【職場熱話】被資深員工揶揄很閒　高材生新人直接把他罵哭　同事大贊年輕人「敢衝敢講」
【美股焦點】高盛料全球交通運輸石油需求將在2026年見頂　建議買入兩大汽車股
【美股焦點】高盛料全球交通運輸石油需求將在2026年見頂　建議買入兩大汽車股