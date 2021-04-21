團結香港基金：本港房屋面對「三低」死結 籲政府加推造地計劃

團結香港基金（下稱基金會）本月21日發表土地房屋研究報告，指出本港正陷入「熟地」供應低，房屋落成低、居住質素低的「三低」死結，並預測未來十年公私營房屋供應會持續短缺，籲政府要立即行動，加推各項造地計劃，盡全力精簡土地及房屋發展的審批程序。同時基金會又呼籲社會需團結一致，支持政府積極推進所有土地及房屋計劃，合力破解供應「乾涸」困局。

報告列舉可供私人住宅發展的土地為例，可建單位的「熟地」，由三年前供應高峰時的25,500個，下跌至本年度的13,020個。而在政府賣地計劃中，可提供少於100個單位的「蚊型地」比例，在短短六年間由10％急升至40％，質素大幅下降。加上來年賣地計劃中，有不少地皮為「生地」，指出政府在覓地建屋方面已殫精竭慮。

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基金會預料未來5年私人住宅落成量，年均只有約15,000個單位，較去年實際落成20,900個單位少28％；公營房屋方面，則預計未來4年的年均供應量為21,800個單位，較《長遠房屋策略》目標落後28％。就公私營房屋短缺問題，基金會指市民不但會「越住越貴」，更會「越住越細」。未來新落成私人住宅單位的平均建築面積，將於2024年跌至小於600平方呎，比2012年縮小近三分一。據基金會預測，以目前速度未來10年只可供應277,400個公營房屋單位；至於私人住宅方面，基金會預計2026至2030年間，每年平均只有12,000個單位落成。

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有見及此，基金會建議政府加快推進所有主要造地計劃，包括新發展區、土地改劃、鐵路上蓋物業，以及市區重建等，同時精簡現行土地及房屋發展的行政程序。基金會亦促請政府確保「項目促進辦事處」的功效，精簡私營房屋發展行政及審批程序。基金會最後提到「明日大嶼願景」可調整社會對未來土地房屋供應的預期，成為政府與各持份者交涉過程中的「催化劑」，有望促使現有土地擁有者盡快發展手上的土地，釋放其潛在的價值。

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責任編輯：陳楚琨