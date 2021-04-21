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【新股IPO】內地免稅零售商上市！ 中國中免啟動來港上市工作 A股市值5800億人民幣

股樓投資 19:50 2021/04/21

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已在內地上市的免稅零售商中國中免宣布計劃來港上市！中國中免董事會已通過來了授權公司管理層啟動公司發行境外上市外資股(H股)，並在香港聯交所上市相關籌備工作的議案。

目前中國中免正與相關中介機構就發行H股並在聯交所上市的相關工作進行商討，關於本次發行上市的具體細節尚未確定；而中免Ａ股市值達5800億元人民幣。

萬達旗下輕資產商管公司擬年內上市　目標估值達2000億人民幣，見【下一頁】

根據中國中免發布的業績報告，在2020年度公司實現淨利潤61.4億元人民幣，按年增長32.57%。擬10派10元人民幣，共計提2020年度存貨跌價準備9.09億元人民幣。

此外，中國中免今年首季度實現淨利潤28.49億元人民幣，去年同期則虧損2,186萬元。實現總營收181.34億元人民幣，按年增長128%。主要是期內離島免稅業務大幅增長，同時受新冠肺炎疫情影響去年同期基數較低所致。

延伸閱讀：高盛對中資保險股評級及目標價：

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記者：張以正

中國中免（滬：601888） IPO 港股

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