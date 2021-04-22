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【大行點睇】一文看盡美團世紀集資 大行最新看法及目標價

股樓投資 15:23 2021/04/22

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內地外賣平台營運商美團(03690)日前宣布以先舊後方式配股以及發行可換股債券，合共集資約100美元，創近年本港股市最大配股集資紀錄。和不少股份以往進行大型集資後都出現一定調整後比較，美團落實巨額集資以來股價明顯靠穩。除因其大股東之一科網巨頭騰訊(00700)參與增持股份，亦和市場對其集資後的最新策略有一定信心有關。一眾大行近日亦對美團本輪世紀集資發出觀點，大致偏向正面，並給予最新評級和目標價。

大行予美團最新評級和目標價一覽：

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【滙豐控股5】高盛料滙豐首季多賺38% 兩大理由維持買入評級 目標價57元   詳情請看【下一頁

美團表示，此次募集資金將用於科技創新，加大在無人車、無人機配送等領域前沿技術的投入。無獨有偶，美團近日亦公布新一代自研無人配送車已在北京順
義正式落地運營，該車型較上一代，具有更智能、更穩定、更安全，續航時間不斷，載重較大等特點。新款無人配送車，是美團過去5年無人配送探索基礎上，推出的新一代L4級自動駕駛能力的車型。美團預計，未來3年將在北京順義，亦莊以及深圳等多地區和城市落地，實現外賣、買菜、閃購等業務場景的無人配送服務。

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撰文 : 李尚毅

美團－W（03690） 港股

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