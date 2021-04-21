【防疫抗疫基金】食環署及房委會推廣非接觸式付款　今日起可遞交服務計劃資料

▲ 政府將透過「防疫抗疫基金」推出於公眾街市推廣非接觸式付款的第二輪資助計劃（第二輪資助計劃）。

5,000元電子消費券將會發放，為了推廣非接觸式付款資助計劃。食物環境衞生署（食環署）及香港房屋委員會（房委會）今日（4月21日）邀請非接觸式付款服務供應商，表明意向及提交服務計劃資料。

政府將透過「防疫抗疫基金」推出於公眾街市推廣非接觸式付款的第二輪資助計劃（第二輪資助計劃），並會擴大受惠對象，涵蓋持牌小販。

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有興趣參與的非接觸式付款供應商，可於4月26日（星期一）下午5時前填妥相關的回條和服務計劃表格，再郵寄到香港金鐘道66號金鐘道政府合署45樓或以電郵方式提交至食環署。

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第二輪資助計劃 4月30日展開

第二輪資助計劃的公開申請將於4月30日（星期五）展開，詳情將於稍後公布。食環署和房委會將分別通知其轄下街市和熟食檔位租戶及持牌小販，有關處理申請的安排。

資助詳情如下：

1. 每個街市檔位及持牌小販提供劃一5,000元的一次性資助

2. 資助可應用於支付向顧客提供最少一種非接觸式付款方式，包括初期安裝費用及服務和其他收費，如交易費

3. 有關非接觸式付款方式，須經由香港金融管理局監管的持牌銀行或儲值支付工具持牌人，或扣帳／信用卡計劃處理

責任編輯：馬意文