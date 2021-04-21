  • 24°C
香港時間 : 2021421日 (三) 22:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【主權基金】受惠金融及能源股上漲 挪威主權基金首季賺457億美元 聲明指未來續持重美股

股樓投資 21:58 2021/04/21

分享：

截至3月底，挪威主權財富基金資產總價值為1.32萬億美元，繼續成為全球最大主權基金。在挪威克朗升值加上挪威政府於首季提取830億克朗下，導致投資外國資產的基金於首季資產總值減少1780億克朗。

【美股焦點】股價盤前大跌7% Netflix訂戶增長大幅放緩 管理層歸咎新冠疫情

然而，基金首季表現亮眼，較挪威財政部設定的基準高出24個基點，當中股票投資回報增長6.6％，但受債息上揚影響，債券回報下跌3.2％，至於非上市房地產回報則為1.4％。

挪威主權財富基金副總監Trond Grande於聲明中解釋，股市上升主要由金融和能源股帶動，考慮未來經濟前景理想，基金仍會續持重美國股票。對於ESG近日成為投資界熱話，基金也在聲明中表示關注可持續性投資，指該基金年初便買入可再生能源基礎設施相關資產。挪威主權財富基金去年全年回報達10.9%，賺近達1230億美元，創過去20年第二高紀錄。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 林展鋒

經濟 股票 挪威克朗 地產 買入 挪威 美股 美國 金融 美元

下一篇文章

【阿里巴巴9988】阿里雲推「雲行情」服務　助金融業數碼轉型
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】找舊同學做裝修 20萬換來一肚氣 驚見十大伏位 網民：未見過燈制係咁樣！
【網民熱話】找舊同學做裝修 20萬換來一肚氣 驚見十大伏位 網民：未見過燈制係咁樣！
【樓市熱話】300呎單位「五門歸心」　難擺放傢俬尋破解方法 網民： 這個呎數不能要求更多
【樓市熱話】300呎單位「五門歸心」　難擺放傢俬尋破解方法 網民： 這個呎數不能要求更多
【職場熱話】被資深員工揶揄很閒　高材生新人直接把他罵哭　同事大贊年輕人「敢衝敢講」
【職場熱話】被資深員工揶揄很閒　高材生新人直接把他罵哭　同事大贊年輕人「敢衝敢講」
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【美股焦點】高盛料全球交通運輸石油需求將在2026年見頂　建議買入兩大汽車股
【美股焦點】高盛料全球交通運輸石油需求將在2026年見頂　建議買入兩大汽車股
【職場熱話】中同跳槽加50％人工 自己連面試的機會沒有 網民：好後悔浪費了青春
【職場熱話】中同跳槽加50％人工 自己連面試的機會沒有 網民：好後悔浪費了青春