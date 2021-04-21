【主權基金】受惠金融及能源股上漲 挪威主權基金首季賺457億美元 聲明指未來續持重美股

截至3月底，挪威主權財富基金資產總價值為1.32萬億美元，繼續成為全球最大主權基金。在挪威克朗升值加上挪威政府於首季提取830億克朗下，導致投資外國資產的基金於首季資產總值減少1780億克朗。

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然而，基金首季表現亮眼，較挪威財政部設定的基準高出24個基點，當中股票投資回報增長6.6％，但受債息上揚影響，債券回報下跌3.2％，至於非上市房地產回報則為1.4％。

挪威主權財富基金副總監Trond Grande於聲明中解釋，股市上升主要由金融和能源股帶動，考慮未來經濟前景理想，基金仍會續持重美國股票。對於ESG近日成為投資界熱話，基金也在聲明中表示關注可持續性投資，指該基金年初便買入可再生能源基礎設施相關資產。挪威主權財富基金去年全年回報達10.9%，賺近達1230億美元，創過去20年第二高紀錄。

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