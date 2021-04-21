【快手】傳快手今年電商GMV達8000億元 較去年增加一倍

▲ 據傳快手今年電商GMV目標介乎7500億至8000億元人民幣

疫情下電商發展迅速，據內媒報道指，短視頻平台快手 （01024） 將今年的電商交易總額（GMV）目標設在7500億至8000億元人民幣，較去年增加一倍左右。據報，該目標包括在快手小店和跳轉到合作夥伴平台上完成的交易，亦包括未付款、未發貨和退款的訂單。

根據快手去年全年財務表現，電商GMV達3811.7億元人民幣，按年增長接近5.4倍。若以此計算，快手今年電商GMV目標增長速度達96.8%至109.9%。《晚點LatePost》引述快手電商人士指，快手電商GMV仍未能超越對手字節跳動，因旗下抖音的日均活躍用戶量（DAU）更大，平台投入亦很充分，以今年農曆新年期間營銷活動數據來看，抖音2月份的平均DAU超過6億，而快手僅不到4億。

另外，據報道指，市傳上市的字節跳動，將今年到店團購的GMV目標設在200億元，該數據不足美團 （03690） 2019年到店、酒店及旅遊業務GMV的十分之一。不過字節跳動旗下的巨量引擎相關負責人事後回應，並沒有訂立相關目標。

快手今日收報237元，跌3.66%。

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記者：梁安琪