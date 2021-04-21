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【買樓理財】睇好升值潛力　投資客即睇即斥745萬買昇悅居

股樓投資 19:12 2021/04/21

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長沙灣「西九四小龍」享交通便利和完善社區發展等優勢，一向受用家及投資客歡迎。近日有買家對四小龍之一的昇悅居單位升值潛力感樂觀，購入一單位作投資。

利嘉閣地產皇牌屋苑宇晴軒分行聯席董事李啟昌表示，成交單位為昇悅居5座高層A室，實用面積約378方呎，屬一房間隔，望園景。單位放盤約兩星期，叫價800萬元，吸引投資者睇樓，見單位實用，附近配套齊備，具升值潛力，便即與業經議價，終減價55萬元，以745萬元成交，實用呎價約19,709元。

【示範單位】【御海灣II】享屯門南延綫概念 一房305呎 露台望河景【下一頁

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【示範單位】【御海灣II】兩房間隔實用開揚 廳房全享海景【下一頁

據悉，原業主於2007年3月，以約200萬元購入上述單位，持貨至今14年，現轉手帳面獲利約545萬元，物業升值約2.7倍。

李啟昌補充，昇悅居本月至今累錄11宗二手成交個案，屋苑現時有約40個單位放售，叫價由850萬元起。

【示範單位】黃竹坑站晉環4房大宅登場 廚房大到可設用餐區 全屋有4個廁所！【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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