印度確診點解急升？專家估關變種病毒事

▲ 估計印度疫情急劇惡化的原因，是與變種病毒湧現及人口流動有關。

印度日增近30萬宗確診個案，近期更有來自印度的變種病毒流入南韓及香港等地。科學家曾推算印度大量人口確診後產生抗體，認為印度疫情高峰已過。專家對印度近期確診飆升也感費解，估計印度疫情急劇惡化的原因，是與變種病毒湧現及人口流動有關。

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印度的單日確診個案近期不斷創新高，周三（21日）宣布再增超過29.5萬宗確診。印度累計已有1,561萬宗確診，僅次於美國。印度去年曾經歷日增10萬確診的高峰，但疫情自去年9月起緩和。該國疫情直至上月再度惡化，近期錄得的最高位確診數字，更是上一波疫情的超過2倍。

印度阿育王大學（Ashoka University）病毒學家賈米勒（Shahid Jameel）表示，他早前已預計印度有機會出現新一波疫情，但近期確診數字遠超他所想。

多位專家認為印度確診數字急升的原因如下：

新變種病毒湧現

研究人員認為印度疫情目前的爆發規模及速度，反映新變種病毒的傳播力驚人。他們留意到首波疫情很多都是個人感染，而現時家中只要有一人確診，其他家庭成員基本上也難倖免。

基因體數據更顯示，來自英國的變種新冠病毒株B.1.1.7.已成為旁遮普邦（Punjab）的主要傳播病毒株。

印度去年底首次發現的B.1.617變種，也成為馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）的主要傳播病毒株。B.1.617變種更有雙重變種，會增強病毒傳染性及削弱新冠疫苗效用。

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人口流動

普林斯頓大學流行病學家拉克斯米納拉揚（Ramanan Laxminarayan）認為，上一波疫情主要襲擊印度城市的貧困人口，就算當中大量人染疫後產生抗體，也不代表其餘群體免疫。

印度病毒學家Gagandeep Kang也認同，抗體人口數據未能反映染疫人口分布不均的情況。她估計隨著民眾近期接種疫苗後放鬆警惕及聚集慶祝節日，人口流動促使病毒入侵印度富人區，導致大量人感染。

責任編輯：鄭錦玲