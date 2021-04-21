【港股追蹤】傳國泰6月將再度裁員 擬推出帶薪假計劃 全日跌逾2%

有傳國泰航空（00293）計劃於今年6月再度裁員，工會消息指，受影響的包括辦公室員工、後勤及駕駛波音777的機師，同時集團擬推出帶薪假期計劃。國泰全日跌2.1%，報6.94元，成交9661萬元。

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消息指，國泰計劃推出帶薪假期，如員工選擇放9個月無薪假便可獲發一個月薪金，選擇放12個月則可獲兩個月薪金。國泰方拒絕回應有關傳聞。

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去年受疫情衝擊，國泰載客量大跌9成，集團於年底裁減5300名員工，並停運旗下的港龍航空。今年3月集團公布業績時，被問及會否再裁員，集團行政總裁鄧健榮並沒有正面回應，只強調會靈活應對，並不排除任何可行措施。

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