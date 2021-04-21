【美國通脹】分析：明年美通脹將升到3%至4%　損害消費者的購買力

▲ 美國3月份消費物價指數按月升0.6%，按年則升2.6%。

市場愈益關注美國通脹問題，美國聯儲局早前稱，會留意通脹情況，但相信通脹上升只是暫時性。分析認為，明年通脹有機會升到3%或4%，而通脹上升將會影響資產價值、企業毛利率及損害消費者的購買力。

美國3月份消費物價指數按月升0.6%，按年則升2.6%。投行Independent Strategy總裁David Roche認為，明年美國通脹料會升到3%至4%，而美國十年期債息則會由目前的1.6厘倍升。

鮑威爾稱不會容許通脹遠超聯儲局2%目標【下一頁】

疫情後消費者將會把昔日積存的過多儲蓄花掉，導致消費物價上升，是推升通脹的原因之一。疫情下美國政府推出多項刺激經濟政策，意味美國政府將由「小政府」變成「大政府」，未來營運效率更低。

Roche稱，聯儲局的舉動將會滯後於通脹（behind the curve），低估通脹問題，將會引發更長期的通脹問題。而隨全球經濟逐步復甦，市場已預示通脹上升，債息亦明顯高於半年前。

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