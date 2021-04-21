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【買樓理財】當年挾高鐵概念高價賣　等近6年「得個桔」　219呎單位帳蝕逾百萬

股樓投資 19:03 2021/04/21

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過去數年，市場湧現不少納米盤，由於入場銀碼細，因此吸引不少上車客及投資者入市。不過，該類單位近年偶錄蝕讓成交，其中位於佐敦、數年前挾高鐵概念而高價開售的匯萃，近期有一個高層開放式單位，以510萬元易手，較2015年購入價低逾100萬元。

資料顯示，匯萃中層A室，實用面積219平方呎，日前以510萬元易手，持貨近6年，帳面貶值104.4萬元，即約17%。若計及稅款及代理佣金，料實際蝕近150萬元。

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匯萃位於佐敦官涌街7號，鄰近柯士甸站，屬單幢樓設計，實用面積約210至222平方呎，建有66伙，數年前挾高鐵概念高價開售，吸引投資者入市。事實上，該盤早前也曾錄得蝕讓成交個案，如去年11月，屋苑高層A室，實用面積219平方呎，以478萬元易手，較2015年10月購入價598.9萬元，帳面貶值約120.9萬元，若計及其他使費，實蝕逾140萬元。

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撰文 : 黃卓賢

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