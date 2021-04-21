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【數碼轉型】阿里雲推「雲行情」服務　主力助金融券商數碼轉型

科技 18:50 2021/04/21

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阿里雲智能港澳及菲律賓區域總經理劉彬星（左）表示，雖然雲端已很多企業客戶在談論，而經過去年疫情，本地企業已經從「討論」，逐步過渡到「實踐」。

新冠肺炎疫情下，本地數碼轉型步伐加快，更多行業、企業開始將架構及系統搬到雲端，阿里巴巴（09988）旗下的數字技術與智能骨幹業務阿里雲，就相中本地企業客戶潛力，推出「雲行情」服務。

阿里雲智能港澳及菲律賓區域總經理劉彬星表示，雖然雲端已很多企業客戶在談論，而經過去年疫情，本地企業已經從「討論」，逐步過渡到「實踐」。他預期，行業創新以及數碼化轉型步伐將會更快。「預料今年本地服務客戶數量將有3位數增長。」

＞＞＞【蘋果發布會】7色彩虹新iMac　M1芯片正式融入　圖像處理速度高2倍

阿里雲推出的「雲行情」服務，主打券商、銀行、私募基金、信託等企業客戶，能提供實時股票、期貨、衍生產品、指數等多種金融市場行情資訊。阿里雲智能港澳及菲律賓區域首席解決方案架構師肖仰柱表示，該服務以SaaS形式向客戶提供，只要付月費即可使用，對於企業可言，初期投資額不大，節省申請牌照或其他如時間以及人力成本。

目前已與香港交易所，以及美國交易所方面合作，提供美股及港股交易資訊，其他市場的交易資訊，或之後才會推出。

對於雲端市場競爭，劉彬星表示，本地雲端服務供應商來自國際以及內地，數量不少，相信阿里雲能夠背靠阿里巴巴的，並將於阿里旗下的其他品牌與公司，如淘寶、天貓以及螞蟻等創造更多協同效應。「或考慮將淘寶、天貓以及螞蟻等技術轉化成產品，向客戶提供更適合的服務，幫助他們數碼轉型。」

＞＞＞【假消息戰演習】不只技術層面攻防！北約網軍演習首加入假新聞攻擊劇本

責任編輯：李彥煒

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