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【香港設計】本地原創設計產品有市場　廚具、桌上遊戲需求看俏

商業 10:00 2021/04/22

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疫下港人生活模式改變，導致「宅經濟」如桌上遊戲、廚具的需求增加。（黃建輝攝）

近年不少人留意本地原創設計產品，加上疫下港人生活模式改變，導致「宅經濟」如桌上遊戲、廚具的需求增加。業者看好未來需求將會穩定增長，有一定潛力。

【網購商機】SHOPLINE銷售額首季翻倍　料今年行業步入「收成期」

香港出口商會與開店平台SHOPLINE合作，在中環店銷售「香港智營設計大賞」的得獎作品，拓本地零售市場。該會行政總監周德基提到，留意到桌上遊戲、廚具及戶外用品的需求增加，今年亦多了設計師憑這些設計參賽。他相信未來仍有一定需求，並料個人護理產品或成為另一新趨勢。

香港出口商會行政總監周德基（左）認為，本地設計的桌上遊戲、廚具產品有需求；圖右為SHOPLINE香港區總經理韋百濤。（黃建輝攝）

家長不計較價格　愛買桌上遊戲

生活步入新常態，學童因疫情停課，帶動桌上遊戲需求。本地桌上遊戲品牌「樂在棋中」創辦人黃頌行透露，截至今年3月的財年內，網上銷售額按年升50%至100%左右，買家9成是K3至小六學生的家長。他又指，家長購買時，主要是考慮遊戲的教育意義、娛樂性，價錢非首要因素。

「樂在棋中」指，港人家長愛鍚子女，價錢非首要考慮因素。

瞄準廚具需求　出口商轉型拓本地零售

在家煮食的熱潮亦因居家抗疫而萌生，本地廚具品牌Kool亦瞄準商機，由主力出口英國、美國市場，改為開拓本地零售市場。今年首季銷售額按季錄得單位數升幅，品牌聯合創辦人江浩榗預計今年將會繼續錄得單位數，甚至雙位數增長。廚具需求持續，品牌冀設計針對亞洲人、中菜的廚具，以在香港市場脫穎而出。

Kool聯合創辦人江浩榗預計未來廚具用品需求持續。 （黃建輝攝）

行山熱潮帶動戶外用品需求

另一邊廂，疫情令不少港人海外之旅未能成行，反而開始踏足本地大自然。以往主打休閒袋的本地品牌Doughnut亦看準行山熱潮，推出戶外使用的背包連露營椅。該品牌高級區域市場推廣經理陳澤本透露，買家大多數是20至30歲、有運動習慣的男性。該產品由去年中推出至今，賣出過千件。他又指，未來亦會繼續開始戶外使用的袋款產品，結合不同功能。

Doughnut推出戶外使用的背包連露營椅

【展覽復辦】時尚購物展下周三開幕　設8大展區迎合市場需求

【消費優惠】MegaBox推1折激安感謝祭　料人流及營業額較平日增1成

記者：葉泳珊

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