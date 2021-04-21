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【職場熱話】新公司沒通訊軟件群組　事主抱怨欠歸屬感　大呼好空虛　網民：夢幻產業

理財智慧 19:07 2021/04/21

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不少公司都是開設通訊軟件群組，以便多人即時溝通。但近日在台灣，就有網民指自己剛到新公司工作，發現公司沒有通訊軟件Line的群組，令事主覺得有點無聊，「有種下班就走人，沒什麼歸屬感的感覺...」，直呼「好空虛！」

【職場熱話】三個月通知期嚇走不少公司 難以轉工？ 網民：血與汗的體會　【下一頁

事主經歷：

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【職場熱話】同事無懼疫情突裸辭 對公司無不滿 稱「有料的話總有人請」 網民：佢暗串你未夠料　【下一頁

帖文一出，引來不少網民大呼羨慕，「夢幻產業」、「極致羨慕」、「這樣超棒，下班還要被強迫看到有關公司的人事物超煩的」、「都下班了主管還用LINE交代事情你覺得很爽？」、「這超棒好嗎？看到同事、主管傳line過來根本就是惡夢」、「這樣很棒啊。下班不會被要求看群組處理公事。工作的事本來就該在工作時間處理。隱私也不會隨便被窺探，超討厭工作群組的，工作的地方之前有阿姨在聊天說XXX又換頭貼照片、封面照片之類的話題，聽到就覺得毛骨悚然。」

 

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責任編輯：黃苑筠

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