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【體育用品股】花旗﹕Nike今年業務遇阻 高比拜仁遺孀不續約 下調目標價至140美元

股市 19:19 2021/04/21

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Nike早前捲入新疆棉花爭議，引發內地網民抵制行動。

Nike早前捲入新疆棉花爭議，引發內地網民抵制行動。花旗近日分析指，Nike今年除了在內地面臨銷售困境外，亦有幾項利淡因素不利業務發展，該行把Nike（美﹕NKE）目標價從160美元下調至140美元，評級下調為「中性」。

花旗指，儘管今年消費復甦增長強勁，但Nike今年受新疆棉花抵制事件影響，中國市場銷量將顯著下跌，Nike今年或需增加宣傳等開支，以便刺激顧客需求。

除了新疆棉花爭議外，該行亦指，自去年以來，消費者轉而在家工作，減少出外，開始著重身型管理，從而帶動市場需求增加。體育用品市場競爭愈發激烈，Nike今年要守住市場龍頭地位恐有難度。

另外，已故美國NBA著名球星高比拜仁（Kobe Bryant）與Nike 代言合約於4月13日到期，遺孀Vanessa Bryant 因不滿Nike限量出售高比拜仁的聯名球鞋，因而決定不再續約。該行指，現時Kobe公司現時擁有「Kobe」、「Mamba」等商標申請，若雙方中止續約，將對Nike未來銷售造成影響。

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編輯﹕賴奕羚

美股 中國市場 體育用品股 Nike

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